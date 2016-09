Täna tuleb Riigikogu suures saalis arutlusele Eesti Konservatiivse

Rahvaerakonna ettepanek korraldada järgmise aasta kevadel rahvahääletus teemal, kas Eesti riik peaks osalema Euroopa Liitu saabunud immigrantide ümberjaotamises.



Petitsioonile korraldada rahvahääletus immigratsiooni- ja

pagulaspoliitika teemal kogus Konservatiivne Rahvaerakond allkirju

eelmise aasta sügisest kuni tänavu kevadeni.



Tänavu 8. juunil andis erakonna fraktsioon Riigikogu juhatusele üle 39

399 massiimmigratsiooni vastasele petitsioonile antud toetusallkirja

koos eelnõuga panna 2017. aasta 23. aprillil ehk järgmisel jüripäeval

rahvahääletusele küsimus „Kas olete nõus, et Eesti Vabariik osaleb

Euroopa Liitu saabunud immigrantide ümberjaotamises?“



Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe Jaak Madisoni sõnul

annaks rahvahääletusel saadav seisukoht Eesti immigratsioonipoliitikale

legitiimsuse.



„Rahva seisukoht annab selge aluse Eesti seisukohtade esindamisele

Euroopa Liidu institutsioonides. Rahvahääletusel tulemuseks saadav „jah“

või „ei“ annab valitsusele kindlustunde, et ta arvestab oma rahva

arvamusega. See leevendaks oluliselt ühiskondlikke pingeid,“ ütles

Madison.



„23. aprill 2017 rahvahääletuse korraldamise päevana võimaldab läbi viia

piisava pikkusega kampaania, ent ei lükka hääletust liiga kaugesse

tulevikku, sest vastasel korral tuuakse Eestisse juba sadu immigrante ja

pagulasi rahva arvamust kuulamata,“ nentis mees.