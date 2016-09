Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab tänasel istungil sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknaga riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkust ning sotsiaalministeeriumi ettepanekuid pensioniea tõusu, pensionivalemi muutmise ning paindliku pensioni kohta.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul möödub peagi 20 aastat viimasest pensionireformist ning pensionisüsteemi muudatusteks tuleks valmis olla.„Järjest enam sõltub pensioni esimese samba suurus makstud sotsiaalmaksu suurusest, mis kajastub tulevikus ka pensionide erinevuses. Esimest sammast võiks pigem pidada solidaarsuspensioniks, kus pensioni suurus sõltub töötatud aastate arvust,“ ütles Kokk.

„Samas jääb kõigil võimalus teise ja kolmanda samba kaudu investeerida oma tulevikku ise. Kindlasti tuleks kaaluda riikliku teise samba ehk riikliku pensionifondi loomist nagu Rootsis ja Taanis, mille kaudu läheksid investeeringud Eesti riigi arendamisse,“ lisas Kokk.

Sotsiaalministeeriumi äsja valminud pensionide jätkusuutlikkuse analüüsis tuuakse välja, et praeguste rahvastikuprotsesside jätkudes oleks aastaks 2060 Eestis peaaegu sama palju pensionäre, kui on töötajaid.

Kui 30 aastat tagasi oli ühe pensionäri kohta viis tööealist inimest, siis 2016. aastal on see suhe umbes 3,1 ning prognooside kohaselt aastal 2060 umbes 1,5. Pensionide puhul on aga oluliseks mõjutajaks tööealiste inimeste arv ja nende makstud sotsiaalmaks.