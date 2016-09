Tõsielustaar Kim Kardashian teab täpselt, kuidas end ja oma tisse turundada. Nimelt on ta terve Miami puhkusereisi vältel käinud ringi toppidega, kust tema nibud läbi kumavad.

(Vida Press)

Kim on teada-tuntud enesepaljastaja ja ta lausa naudib, kui tema rinnad üles fotografeeritakse ning tuhanded silmapaarid neid näha saavad. Kim paljastas hiljaaegu oma kodulehel, et talle lihtsalt meeldivad läbikumavad, õhukesed materjalid ja teda ei huvita, et need mõndadele inimetele ehk liiga läbipaistvad tunduvad.