Klopp kommenteeris toda tabamust nii: "Ragnar, tegelikult kõik kolm väravavahiala joonel seisvat meest, vaatavad ainult palli, aga ei tea, mis toimub mujal karistusalas. Nad võiksid olla ühe sammu võrra järgmisele liinile lähemal, nõnda oleks õhuvõitlusesse edukalt sekkumine oluliselt hõlpsam."

"Me pole kõrgliiga kõige pikem meeskond, mistõttu puudub meil standardolukordade kaitsmiseks võimas füüsiline baas. Järelikult peame leidma lahenduse ja olema targemad. Peame trennis jätkuvalt sellega vaeva nägema. Aga samas on enamik meeskondi standardolukordade kaitsmisega on hädas, sest Inglismaa kõrgliiga kvaliteet on erakordselt kõrge ja jalgpallurid jõulised," rääkis Klopp.