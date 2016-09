Tallinna Linnavalitsuse istungil on kavas saata Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna kohalike teede nimekiri“, mille kohaselt on Tallinnas 1374 nimelist tänavat kogupikkusega 834 km ja 133 km kvartalisiseseid teid.

„Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevatest teedest on kohalike teedena käsitletavad nimelised tänavad, kvartalisisesed nimetud teed, jalgteed ja jalgrattateed,“ selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Esmakordselt määrati Tallinnas kohalike teede nimekiri 2010 aastal. Siis oli nimekirjas 1298 nimelist tänavat. Nimekirja uuendati 2012. aastal kui nimekirjas oli 1313 tänavat ja tänaseks on Tallinna kohalike teede nimekirjas juba 1374 tänavat.“

Kohalike teede nimekirjas on tänavad tähestikulises järjekorras koos tänava pikkusega meetrites, asukohajärgse linnaosa nimetusega ja unikaalse numbriga. Tee number on vajalik Riikliku teeregistri ja Tallinna linna teeregistri andmebaaside ühildumiseks. Kohalike teede numbrid algavad riiklikus teeregistris kohaliku omavalituse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori EHAK koodiga, millise omavalitsuse territooriumil on tee algus. Unikaalne number koosneb kohaliku omavalitsuse EHAK koodist 784 ja Tallinna teeregistri neljakohalisest numbrist.

Nimekirjas on ka reformimata riigimaal asuvad nimelised tänavad ning linnaosade kvartalisisesed teed, mis on linna halduses ja linnaosade valitsuste hooldusel.

Tallinna Kommunaalameti poolt koostatud eelnõu „Tallinna kohalike teede nimekiri” on kooskõlastatud Tallinna Linnavaraametiga ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.