Rain Lõhmusele kuuluv Kõrberebane OÜ on Astlanda Ehituse OÜ-ga sõlminud lepingu Pärnus Kuninga 17 ja 19 asuvate hoonete projekteerimis- ja ehitustöödeks, millest üks on vana õlletehase hoone.

"Lihtsalt üks kvartal tuleb korda teha, ega seal midagi väga uut ja suurt ei saa tulla," ütles Lõhmus BNS-ile. Ta märkis, et et ajaloolist miljööd arvestades ei plaani ta rajada uusehitist ega hooneid laiendada, vaid rekonstrueerib olemasolevad hooned, kuhu tulevad äripinnad ja eluruumid.

"Kõige suurem struktuur on üks endine, 19. sajandil ehitatud õlletehas. Ega välisgabariidid ei muutu, seinad jäävad paika, ilmselt katus on vaja välja vahetada," sõnas Lõhmus.

"Üks kole 1960.-1970. aastatest pärit silikaattellistest maja, see lammutatakse ära ja tehakse natuke ilusam asi asemele," kirjeldas Lõhmus teist hoonet.

"Plaan on teha kahes etapis, esimene etapp väiksem osa, teine etapp õlletehase renoveerimine. Täpsustamisi on Pärnu linnaga vaja teha, võib-olla on vaja arheoloogilisi väljakaevamisi teha. Ega mul kiiret pole, ei pea tingimata kohe tegema. Võiks teha Pärnu vanalinnas korrastamata kvartali korda," märkis Lõhmus.

Ehitustööde maksumust ei osanud Lõhmus praeguses projekteerimise faasis täpselt öelda. Samas kvartalis asuvad veel ka tuntud Steffani pitsarestoran ja Eliisabeti kirik.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix