Kose-Mäo vaheline neljarealine maanteelõik on planeeritud valmima aastaks 2022. Kose ja Võõbu vahelise lõigu projekteerimine juba käib ja pärast projekti valmimist kuulutatakse välja ehitushange, eeldatavalt juba tuleva aasta esimeses pooles.

Kose-Võõbu 25 km pikkuse lõigu ehituse algus on planeeritud järgmise aasta suvel.

Kose-Võõbu lõiguga samal ajal on käimas ka Võõbu-Mäo projekteerimine, mis peaks valmima 2017. aasta veebruaris. Tolle 15 km lõigu ehitus on planeeritud 2019 aastasse. Eelnevalt on vajalik hankida ehituse tarbeks vajalik maa ning valida ehitaja. Majandusminister Kristen Michal tundis headmeelt, et projektiga pole venitatud ning ehitus suudeti tuua varasemaks. “Projekt on küll mahukus, kuid tasuv ning inimelusid säästev. Sotsiaalmajanduslikuks tasuvuseks on hinnatud 10 miljonit aastas, sõit kahe suurima linna vahel saab olema sujuvam ning ohutum, mis mõjub positiivselt nii majandusele kui ka inimestele endi liiklemisele,” sõnas minister.

Kose-Mäo lõik on plaanis välja ehitada 2+2-realisena ning 40-kilomeetrise teelõigu ehitamise tõttu lüheneb Tallinna-Tartu-Võru- Luhamaa maantee 5,3 kilomeetri võrra.

Ajaline võit on võrreldes tänase olukorraga kuni 9 minutit. Viimane tuleneb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka praegusest olukorrast, kus tihtipeale tuleb liikuda sõidukite kolonnide tekkest aeglasemalt kui lubatud piirkiirus. Pikaks venivad autokolonnid aeglasemalt sõitjate taga tekitavad ohtlikke möödasõite, mis suurendavad liiklusõnnetuste arvu.

Kui vaadata liiklusõnnetuste statistikat, paistab lähiajaloos Kose-Mäo lõik silma suure hukkunute arvuga. Kogu Tallinna-Tartu maantee läbisõidust moodustab lõik 20 protsenti, kuid lausa 50 protsenti Tallinna-Tartu maanteel hukkunutest sattusid õnnetusse just Kose-Mäo lõigul.

Kose-Võõbu lõigu projekteerijaks on Leedu firma UAB Kelprojektas ning Võõbu-Mäo teelõigu projekti autor on Reaalprojekt OÜ.

Foto: Scanpix