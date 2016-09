"Ma saan aru, et kaitsepolitsei ja prokuratuur on erakonna esimehele haiget teinud, aga see on süvendanud erakonna esimehes paranoiat, et kõik on kaitsepolitsei agendid ja see paranoia on liiga kaugele läinud. Erakond kaitseb Keskerakonna esimeest poliitilise protsessi eest, aga me ei saa selle paranoiaga minna liiale, väites, et iga teine või kolmas on kaitsepolitsei agent," rääkis Karilaid ning lisas, et ta on ka täna Savisaare pooldaja, aga see ei tähenda, et erakonna esimees ei võiks vahetuda.

Edgar Savisaar (Teet Malsroos)