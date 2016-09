Täna jätkub Suurbritannia kuningliku perekonna ametlik visiit Kanadas, kui prints William ja hertsoginna Catherine lendasid vesilennukiga Victoriast Vancouverisse.

Muide, see on esimene välisvisiit, kus Williamil ja Kate'il on kaasas ka lapsed. Väike George ja Charlotte anti täna aga lapsehoidja hoolde ja tihe päevaprogramm läbiti kahekesi.

(AFP, Reuters/Scanpix)

Kui muidu on avalikkus harjunud nägema erksavärvilisi ja silmapaistvaid kehakatteid kuninganna Elizabeth II seljas, siis täna näitas graatsilisele monarhile sarnast ilumeelt ka hertsoginna Catherine, kandas seljas kaunist mustrilist kleiti. Tegemist oli McQueen'i loominguga ja hinnaks 4000 naela. Kate'i väljanägemisele andsid särtsu punased kontsakingad ja sama värvi ridikül.