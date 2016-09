Pühapäeval algas käsipalli Euroopa Meistrite liiga hooaeg, kus kaasa teeb ka Dener Jaanimaa koduklubi THW Kiel.



Alagrupiturniiri avavoorus sai Kiel kodus 28:27 võidu Pariisi St. Germaini üle, kellele kevadel jäädi eelmise hooaja finaalturniiri pronksimatšis kahe väravaga alla. Jaanimaa skoori ei teinud.



Koduliigas sai Kiel eelmisel nädalal võõrsil kindla 34:23 võidu TSV GWD Mindeni üle. Jaanimaa koosseisu ei kuulunud.



Mait Patrail viskas ühe värava, kui tema tööandja TSV Hannover-Burgdorf jäi võõrsil TVB 1898 Stuttgartile alla 20:30.



Täiseduga jätkab Saksamaal viis võitu teeninud SG Flensburg-Handewitt. Kiel on 8 punktiga kolmas ja Hannover kuue punktiga seitsmes.



Saksamaa esiliigas mängivatest Eesti palluritest oli eelmisel nädalal ainsana võidukas Jürgen Rooba, kelle tööandja HSG Nordhorn-Lingen oli kodusväljakul TV Emsdettenist parem 24:23. Rooba tegi hiilgava mängu ja viskas kuus väravat.



Janar Mägi ei saanud kätt valgeks, kui EHV Aue jäi koduplatsil TUS N-Lübbeckele alla 27:37. Karl Roosna jäi samuti nullile, kui TUSEM Essen kaotas DJK Rimparile 24:28.



Saksamaa esiliigas jätkavad täiseduga SG BBM Bietigheim ja TSG Lu-Friesenheim. Essen on viie punktiga 11. kohal, Nordhorn-Lingen nelja punktiga 12. ja Aue kahe punktiga 18.



Islandi kõrgliigas säras Mikk Pinnonen, kes viskas üleplatsimehena kaheksa väravat, kui Afturelding alistas võõrsil Akureyri 30:24. Nelja vooruga kuus punkti kogunud Afturelding on tabelis teine ning jääb liidrile Grottale alla ühe punktiga.



Rumeenia kõrgliigas viskas Martin Johannson kaks väravat, kui Bukaresti Steaua alistas linnarivaali CSM-i 30:28. Steaua on seitsme punktiga liigatabelis kuuendal koha.



Soome kõrgliigas purustas Sten Toomla tööandja GrlFK kodus Pargas IF-i koguni 37:16. Toomla viskas neli väravat. Taavi Tibar viskas kaks väravat, kui Siuntio jäi kodus 23:28 alla Helsingi IFK-le. Valdar Noodla ei teinud skoori, kui Helsingi Dicken sai kodus 33:25 jagu Vantaa Atlasest.



GrlFK ja Dicken on viie punktiga tabelis teisel-kolmandal kohal. Siuntio on nelja punktiga kümne meeskonna seas neljas.