Albu vallas Järva-Madise kiriku juures asuval vanal kalmistul lõhuti mõisnike perekonna Vietinghoff-Scheeli hauamonumentide kaks graniitristi.

Juhtunu tuli ilmsiks juba möödunud kolmapäeval, kuid kogudus ei pidanud vajalikuks politseisse pöörduda, vahendab ERR.ee.

"Kivid on päris tükkideks kukkunud ja kõvasti kannatada saanud. Muinsuskaitseamet vormistab sellises situatsioonis mälestise rikkumise akti ja kindlasti pöördume ka politsei poole," rääkis muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf.

Järva-Madise koguduse juht Hirvo Rannu peab juhtunut rünnakuks koguduse vastu ning lisab, et sääraseid vandaalitsemisi on ette tulnud varemgi. Kogudus ei plaani aga Rannu sõnul teha kulutusi, et lõhutud hauatähised taastada.