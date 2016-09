Meeleheitel riigikogu on praeguses olukorras valmis riigipeaks valima kas või luuavarre, peaasi, et ei tõusetuks küsimus nende endi legitiimsusest pärast kõiki mitte läbi kukkunud, vaid sihilikult läbi kukutatud presidendivalimiste voorusid. Tõsi, ametlikult ei pea riigikogu laiali saatma, kuid pärast laupäevast valimiskogu on poliitikute sõnavõtud varasemaga võrreldes juba märksa tõsisemad – uus presidendikandidaat peaks selguma täna-homme ning järgmisel esmaspäeval juba ära valitama.

See eeldab tõesti pea kõigi parlamendierakondade koostööd. Kusjuures koostööd isegi nende parteidega, kellega peaministrierakond on seni otsesõnu koostöö välistanud. Nii võib valimiskogu üheks kõrvaltulemuseks olla seni sobimatuiks peetud erakondade tunnistamine parketikõlbulikeks. Kuid praegu tundub aga, et lõhestunud Keskerakonnal võib olla lihtsam ühe leeri toetushääli kokku saada kui peaministrierakonna koondumine ühe ühise kandidaadi taha. Kui ühe riigipeakandidaadi nime taha õnnestubki koguda 68 toetusallkirja, pole ikkagi välistatud, et kordub sarnane olukord, kui Mart Helme sai Estonias 16 häält tema kandidatuuri üles seadnud 21 asemel. Samamoodi kadus hääli ka Eiki Nestori tagant.

Kui tõenäoline on aga 68 hääle kokkusaamine? Asjaolu, et peaministripartei juht taandab end edasistest presidendiotsingutest on muidugi kõnekas märk Taavi Rõivase suutlikkusest olla keerulises olukorras n-ö riikliku lepitaja rollis. Tulest peab läbirääkijana kastanid välja tooma hoopis sots Eiki Nestor, kes ise sai ühes riigikogu voorus kandidaadina kõrvetada. Seni on Rõivas mitu korda rõhutanud, kui oluline on kandidaadi populaarsus. Kuidas aga jääb populaarsuse kindlakstegemisega praeguse paaripäevase valimissprindi käigus? Kiirkorras leitava riigipea ohuks on seegi, et liiglühikese avalikkuses testimise tõttu võib hiljem tulla pauk luuavarrest, kui tema varasemaid tegusid asutakse lahkama juba ametis olles.

Ning kas on üldse õige, et kui poliitikud on supi kokku keetnud, siis peab nende maine päästma poliitikaväline presidendikandidaat? Tõelist kokkuleplikkuse vaimu näitaks ikkagi see, kui kokku suudetaks leppida mõne poliitilise kandidaadi suhtes. Tõsiseltvõetava nime väljakäimiseks on poliitikutel aega sõna otseses mõttes vaid mõni tund.