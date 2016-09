Reisibroneeringute veebileht Sunshine.co.uk viis läbi uuringu reisiharjumuste kohta ning selgus et noored eelistavad minna reisile, mitte kulutada raha arvete eest tasumisele. Vähem on see nii brittide puhul.

Näiteks 31% nentis, et on jätnud arved õigeaegselt tasumata, et maksta puhkuse eest. Samuti tunnistas 54%, et elaks pigem võlgu, kui saaks reisile.

Uuringus osales 2000 inimest, kes on viimase aasta jooksul vähemalt korra reisil käinud.