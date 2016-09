"KÖÖK" (Kanal 2 kl 20) – Seekordses osas Peremees ja Sheff sõlmivad gastronoomilise kihlveo. Restoranitöölt lahkunud Vikal on sünnipäev ja Maks tunneb süümekaid, et Vikal oma elust minna lasi. Kaspar ja Natali valmistuvad pulmadeks ja Natali keeldub oma isa abist, Kaspar aga üritab kaval olla ja see ei kuku tal hästi välja.

Sügishooaeg Eesti telemaastikul on alanud ning enamik uued ja vanad telesarjad on juba teleekraanil nähtavad. Mis aga sel nädalal uut ja põnevat sarjades juhtub?

"Naabriplika" (Kanal 2 kl 21:30) Seekordses osas on vallavanema ämm ikka õige ülbeks läinud ja loeb juba Paavli suutäisi. Paavel otsustab temast vabanemiseks palgata napsitrallid teda hirmutama. Kindlasti oleks sel plaanil edu, kui mitte haldusreform Paavli tähelepanu endale ei tõmbaks. Ka Mustikas aktiviseerub ja peab Kerepaga oma plaani. Seega peab vallavanem võitlema lausa kahel rindel. Kiriklas jõuab Mihhailova kalkulatsioonidega sellesse punkti, kus selgub, et ametlik ilusalong ei tasu ennast siiski ära. Kuid kirikõpetaja on pintsli maitse suhu saanud ja kolib ilusalongi põranda alla. Tola suhted Aliinaga selginevad. Portsu otsa satuvad aga seekord hoopis napsitrallid, kes hakkavad hämaruses vallavanema ämmale meeldima. Ja loomulikult satub portsu otsa ka Kerepa – keda peksavad tema enda vitsad.

"Ühikarotid" (Kanal 2 kl 22:30), on ekraanile naasnud vaatajate suure huvi tõttu. Seekordses osas on Ühikarottidel on kõrini sellest, et neil raha pole. Neeme leiab edu valemi - leiutada kord midagi, millest inimkonnal reaalset kasu oleks - kiirendajaga veinikääritaja. Andril puudub burgerimüüja ametikohale kandideerijana nägemus ning ta jääb tööst ilma. Staff pakub talle hõlptulu, millest kasvab tohutu jama. Andri otsib korterit, kuhu lapse ja naisega kolida ning saab jälile ühika komandandi salaärile. Vika ja Andri leiavad, et Andri saatus on jumala kuri äriplaan. Andri kohtub kodutuga, kes ei tee põhimõtteliselt tööd.

"Papad mammad" (TV3 kl 20:30) kolmandas episoodis näha seda, et Maria on viimase vindi peal rase ja papad-mammad tulevad ärevalt kohale, et igati toeks olla – loomulikult tuleb nende abipakkumisest aga ainult palju paksu segadust. Lisaks on Maria turtsakas ja Margus ei oska oma rasedale naisele kuidagi meelejärele olla. See on omakorda lisapõhjus ka papadele-mammadele hakata noorte suhteid klaarima ja intriig kerkib kiiresti laeni.

TEISIPÄEV

"Padjaklubi" (TV3 kl 21:30) seekordses osas läheb Kristina elu esimesele pimekohtingule ning kutsub Laura ja Misha ennast turvama. Olukord aga väljub kontrolli alt ja kohtingust kujuneb Kristina jaoks piinlik katastroof.

Mishale helistab pidevalt Harly ja tüdrukud kahtlustavad, et Misha pole oma tunnetest veel päriselt üle saanud. Maria on hädas emaga, kes on ta koduse elu pea peale pööranud. Laura sõbruneb Grettaga, kes meenutab talle tema enese varast noorust.

KOLMAPÄEV

"Saladused" (Kanal 2 kl 21:00) seekordses osas räägitakse lugu noorukieas vanglatrellide taha sattunud Marekist, kelle kinnisidee on vanglast põgenemine. Ja seda mitte hirmust vaid hoopis au ja kuulsuse pärast, et luua enda ümber müüt kui ühest kuulsast põgenejast. Kuid järjest rangemale režiimile mõistetuna on ka iga järgmine põgenemine üha keerulisem.

"Pilvede all" (Kanal 2 kl 21:30) osas ei suuda Mari ja Indrek Sandra teemal kuidagi üksmeelele jõuda. Sirje külastab uurijat, kellel on Gunnari kadumise osas omad kahtlused. Inna otsib abi Urmaselt. Sandra esitab Indrekule esimesed nõudmised. Mari võtab lõpuks aja maha ning otsustab koos lastega mõneks ajaks Haapsallu sõita. Sirje läheb Pireti vastuseisust hoolimata tagasi oma koju.

NELJAPÄEV

"Kättemaksukontor" (TV3 kl 20:30) selles osas kimbutavad zombid! Kuigi Freya zombidesse ei usu, pöördub ta ometi tuntud geeniteadlase Mikko Konderi poole. Ilmselt on zombid Kättemaksukontori huvist nende vastu teada saanud ja ründavad ühel ööl. Luna tegeleb jätkuvalt Margus Uniloolt saadud vihjete abil ema otsingutega.

REEDE

"Doktor Silva" (Kanal 2 kl 21:30) uue hooaja teises osas kardab Annika Heimari vaimu ja näeb kõikjal tonte. Samal ajal üritab Dr. Silva perearstikeskuse tööd taastada. Pritsumees saab aga uuelt koristajalt nutika vihje, kuidas Annika hirm enda kasuks pöörata ja lõpuks ometi Annikaga koos elama hakata.