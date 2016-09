Razgradi Ludogorets - Paris Saint-Germain Bulgaaria jalgpalli au ja uhkus alustas turniiri hästi. Võõral väljal tehtud 1:1 viik FC Baseliga tuleb kahtlemata lugeda õnnestumiseks hoolimata sellest, et Ludogorets oli see, kes kohtumist juhtima asus. Edasiminek on ilmne, sest kaks hooaega tagasi, oma esimesel alagrupiturniiril kaotasid bulgaarlased kõik kolm võõrsilmängu.

Faktist, et PSG on seitsme liigamänguga kogunud sama palju kaotusi kui mullu terve hooajaga (kaks tükki), ei tasu end uinutada lasta. Meeskonna kvaliteet ületab iga kell Ludogoretsi oma. Küsimus on lihtsalt, kas Unai Emery hoolealused selle ka tulemuseks vormivad.

Edinson Cavani luhtas avavoorus Arsenali vastu mitu üli head šanssi. (Reuters / Scanpix)

Londoni Arsenal - FC Basel

11. juunil toimunud Albaania - Šveitsi mängus tegid vennad Xhakad, Taulant ja Granit, ajalugu, kui läksid esimeste velidena EM-finaalturniiril vastamisi. Täna võivad vutivennad taas palliplatsil kohtuda, sest Granit kuulub Arsenali, temast kaks aastat vanem Taulant Baseli hingekirja. Liiatigi on ka Granit Baseli kasvandik.

Kui algkoosseisud selguvad umbes tund enne avavilet (tõenäoliselt on vennad Xhakad põhikoosseisus), siis juba praegu võib öelda, et Arsenal on heas hoos. Laupäevane 3:0 võit Chelsea üle oli enam kui muljetavaldavav ning pani 20 aastat (!) klubi juhendanud Arsene Wengeri mõnust muhelema. Tõsi, miinuspoolele tollest triumfist jäi poolkaitsja Francois Coquelini trauma, mis jätab tänasest lahingust eemale.

Lisaks tasub Arsenalil olla valvas, sest seitse aastat järjest Šveitsi meistriks kroonitud Basel armastab Inglise klubidele tuska teha. Sel kümnendil on Euroopa ka Meistrite liiga raames hammustatud Liverpooli (1:0 võit ja 1:1 viik), Chelseat (2:1 ja 1:0 võidud), Tottenhami (kaks 2:2 viiki) ja Manchester Unitedit (2:1 võit ja 3:3 viik).

Kas vennad Granit ja Taulant Xhaka kohtuvat täna taas pallimurul? (Reuters / Scanpix)

B-alagrupp

Istanbuli Besiktas - Kiievi Dinamo

Besiktase ja Benfica Lissabonis tehtud 1:1 viik oli avavooru üks suurimaid üllatusi. Dinamo alustas kodus 1:2 kaotusega Napolile, mis oli pigem ootuspärane tulemus.

Istanbulis, kus Besiktase taga on mitukümmend tuhat türklast, on oodata ülitulist ja -emotsionaalset pallilahingut, kus otsest favoriiti pole. Valitseva Türgi meistri peaprooviks oli laupäeval kodune kange rivaal Galatasaray, kellega mängiti 2:2 viiki.

Dinamol õnnestus samal ajal neljamänguline võiduta seeria lõpetada ning tulemusega 4:0 loputada Donetski Olimpiki meeskonda. Besiktase vastu peab Dinamo läbi ajama poolkaitsja Sergii Sidortšukita, kes teenis Napoli vastu punase kaardi.

Brasiillase Anderson Talisca kolmanda üleminuti karistuslöök päästis Besiktasele avavoorust 1:1 viigi. (AFP / Scanpix)

Napoli - Lissaboni Benfica

Kahe eeldatava grupi favoriidi lahing, kust Benfica vajab avavooru pettumuse leevendamiseks vähemalt viiki. Vastasel korral oleks Napolil tabelis juba kuus ning neil endiselt üks punkt. Tõsi, edasipääsu osas poleks kahe mängu järel katki midagi, ent möödunud hooajal kaheksa tugevama sekka jõudnud Benfica masti sats kiikab kahtlemata ka tulevikku. Grupi esikoht tagab kaheksandikfinaaliks soodsama asetuse.

Fakt on see, et Napoli pole kunagi kodus mõnele Portugali klubile kaotanud (kolm võitu, kaks viiki). Et see seeria täna katkeks, peab Benfica tegema suurepärase esituse, sest mullune Itaalia hõbe pole sel hooajal veel kellelegi kaotanud.

Samas on valitseval Portugali meistril vastu panna veelgi võimsam seeria: nende viimane kaotus (sõprusmängud ei lähe arvesse) pärineb 5. aprillist, kui Meistrite liiga veerandinaali avamatšis tunnistati Müncheni Bayerni 1:0 paremust. Pärast seda on võidetud 14 ja viigistatud kolm matši.

C-alagrupp

Mönchengladbachi Borussia - FC Barcelona

"Kui maailma parim mängija saab viga, siis see kahjustab kogu jalgpalli, mitte ainult Barcelonat," lausus Kataloonia suurklubi peatreener Luis Enrique Lionel Messi trauma kohta. Küllap on tal õigus, sest oma ala tippude esitused on gurmee, mis paitab iga vaataja meeli.

Täna argentiinlast ei näe, sest möödunud kolmapäeval tabas teda liigamängus Madridi Atletico vastu vigastus, mis jätab Messi esialgsetel hinnangutel kolmeks nädalaks platsilt eemale. Nagu ütles Andres Iniesta, Barca on Messiga tugevam kui Messita, ent tiitleid võidetakse meeskonnana.

Sõnade kinnituseks loputati laupäeval koduliigas 5:0 Sporting Gijoni ning pole põhjust arvata, et Borussia on meeskond, keda Messita ei murta.

Lionel Messi puudumisel teevad skoori teised mehed, näiteks Neymar. (Reuters / Scanpix)

Glasgow Celtic - Manchester City

Küsimus pole selles, kas, vaid kui suurelt City võidab. Pep Guardiola on City peatreenerina võitnud kõik kümme võistlusmängu väravate vahega 30:6. Celtic võib olla küll Šoti liigas tegija, ent avamängus Barca käest saadud 0:7 keretäis näitas, et rahvusvahelisel tasemel on neil hirmus raske parimate sammu pidada.

Omavahel nood meeskonnad kunagi varm kohtunud pole.

D-alagrupp

Madridi Atletico - Müncheni Bayern

Vicente Calderoni staadion võõrustab täna õhtul eelmise hooaja Meistrite liiga poolfinaali kordusetendust, kus Müncheni Bayern proovib Madridi Atleticole kätte maksta valusa kaotuse eest.

Kevadises poolfinaalis võitis Atletico kodus 1:0, kaotas võõrsil 1:2, aga pääses võõrsil löödud väravate reegli alusel edasi. Atletico juhendaja on jätkuvalt Diego Simeone, aga Bayerni etteotsa on vahepeal asunud Carlo Ancelotti, kes oli 2014 kevadel peatreeneriks Madridi Realis, kes Meistrite liiga finaalis Simeone juhendatud Atletico lisaajal 4:1 seljatas.

Kevadises poolfinaalis jäid pettunult lamama Müncheni Bayenri mehed. Madridi Atletico kaotas finaalis Madridi Realile. (Reuters / Scanpix)

Ajaloolisi allhoovusi jagub seega mitmele maitsele – 1974 oldi vastamisi Euroopa meistrite karikasarja finaalis, kus tiitli võitis kordusmängu järel Bayern – ning kuigi jalgpalluritel on kombeks diplomaatiliselt öelda, et minevik on minevik, mis olevikku ja tulevikku ei mõjuta, siis ilmselt sisimas usuvad sama väga vähesed. Inimene on ju emotsionaalne olend ja kõigest juhtunust kalgilt mööda vaatamine jõukohane ainult vähestele.

D-alagruppi alustasid mõlemad võiduga – Bayern rullis kodus 5:0 üle FK Rostovist ning Atletico sai võõrsil keerulise 1:0 võidu PSV Eindhoveni üle. Suuremad pinged võttis avamatši võit mõlemalt maha, sest tulemused juhtisid D-alagrupi ootuspärasesse sängi – Bayern ja Atletico pääsevad edasi, PSV ja Rostov selgitavad, kumb kolmandana Euroopa liiga 1/16-finaali pääseb.

Atletico ja Bayerni tänane duell võiks seega olla üpriski pingevaba, ent väga emotsionaalne lahing.



Autor: Ott Järvela

FK Rostov - PSV Eindhoven

Kui Münchenis sealse Bayerni vastu ei tulnud debütant Rostovil midagi välja (0:5), siis tänane vastane on märksa jõukohasem. Hävitas ju mullune Vene hõbe play-off'i otsustavas mängus 4:1 teise Hollandi tippklubi, Amsterdami Ajaxi.