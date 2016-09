Reede õhtul Majaka tänaval toimunud veretöös kahtlustatavana kinni peetud politseiniku majanaaber Kati (nimi muudetud, kuid pärisnimi on toimetusele teada) ütles Õhtulehele, et tegemist on väga rahuliku naabriga.

"Kui mina tulin koju, siis oli kõik juba juhtunud ja nägin, et laip oli põranda peal trepikojas,“ ütles samas kortermajas elav naisterahvas. Ta lisas: „Politsei ei lubanud meil koju minna, sest ootasid, kui eksperdid tulevad.“

Naisterahva sõnul on tema suhtlus jäänud kahtlustatavaga vaid tervituse tasemele. "Mina töötan hommikust õhtuni, tema ka töötab,“ kommenteeris Kati naabrimehe liikumisi.