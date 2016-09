EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme nimetas täna Eiki Nestori kabinetis toimunud vanematekogu koosolekut sümpaatseks ja konstruktiivseks. Üheskoos otsitakse presidendikandidaati, kuid ühtegi nime välja ei käidud: "Aga me leppisime ka selle kokku, et ühtegi nime me välja ei käi, enne kui nimi on omavahel läbi arutatud ja selle sama inimesega läbi räägitud," selgitas Helme. Koosolekust rääkides kinnitas Martin Helme, et sellel osalenud Riigikogu ja fraktsioonide juhid leidsid, et kõigile sobiv presidendikandidaat tuleks leida lähipäevil. "Sellel koosolekul ei öeldud ainsatki nime. Küll aga vahetasid fraktsioonide juhid juba hommikul erinevate nimede üle mõtteid," teab Helme. Tema sõnul leppisid Riigikogu juhatus ja erakondade fraktsioonide juhid omavahel kokku, et homme kella üheks on leitud inimene, keda kõik kuus fraktsiooni presidendikandidaadina toetavad. „Arvan, et homme on esimene ring nendele otsitud või pakutud nimedele peale tehtud ja lühike nimekiri on juba koos. Tänase koosoleku eesmärk oli, et homme kella üheks võiks inimene juba olemas olla,“ täpsustas poliitik.

"Esimene asi, mille me kokku leppisime, oli see, et ühtegi senist kandidaati me üles ei sea," kirjeldab poliitik. "See tähendab seda, et erakonnad on saanud kaevikust välja ronida. Keegi ei ole ühe inimese taga küünte ja hammastega. Plats on puhtaks löödud ja punnseis on lõppenud...Pill puhuti lõhki ja tänase päeva seisuga on erakondade esindajatel kuraas oluliselt väiksem ja alandlikus suurem," arvab Helme.

Täna arutles vanematekogu poliitikute sõnul seda, et presidendikandidaat peaks olema avalikkusele tuntud. "Teiseks peab tal olema poliitkogemus. See ei pruugi olla sisepoliitiline, aga mingisugune kokkupuude poliitikaga peab olema, seda me otsime. Kolmandaks, seda nii otse ei ole välja öeldud, aga ta ei tohi olla parteiliselt seostatud inimene," kirjeldab Helme ja selgitab, et tegemist ei tohiks olla aktiivse poliitikuga. Küsimuse peale, kas esmaspäeval valitakse president ära, hakkab Helme muhelema: „Seda ei julge ennustada,“ kuid muutub siis tõsiseks ja lisab: „aga kõik tahavad seda.“ Viimased valimised läksid Helme arvates aia taha jonnakuse pärast: "Seekord läks asi untsu sellest, kui Reformierakond lõi kevadel rusika laua peale ja ütles, et meil on kolm kandidaati, valige üks neist. Selle peale ütlesid kõik, et lakkuge panni, meil on palju paremad kandidaadid."