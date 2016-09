Võitjatele andis möödunud nädalavahetus kindlasti vägeva laengu, kaotajatel tuleb vaadata peeglisse ning teha omad järeldused. Hooaeg on küll veel alguses, aga rong võib ootamatult kiirelt jaamast lahkuda.

Liverpool teenis enda neljanda järjestikuse võidu ja on kaotuseta püsinud viimases kuues mängus. Rõõmustav on ka meie mehe Ragnar Klavani suures mängus kaasategemine. Hulli vastu taas 90 minutit.

Arsenal - Chelsea 3:0

Ilmselt ei oodanud ei Arsene Wenger ega üksi Arsenali poolehoidja, et mäng Chelsea vastu kujuneb selliseks ülesõiduks. Pärast kohtumist sõnas peatreener, et see võis olla Arsenali viimaste aastate parimaid mänge.

Arsene Wenger võib õigusega uhke olla, meeskond on liikumas õiges suunas. (BEN STANSALL)

Mezut Özil on Arsenali üks võtmemängijaid. Tänavu toetab teda keskväljal ka Granit Xhaka - sel hooajal on Arsenalis sisu! (IAN KINGTON)

Chelsea kaitseliin on olnud sel hooajal taaskord väga problemaatiline. Üks kõlanud nimesid, kelle peatreener Conte tahab asendada on paremkaitsja Branislav Ivanovic. (IAN KINGTON)

Diego Costa on Chelseat sel hooajal vedanud, kuid Arsenali vastu jäi temagi esitus lahjaks. Siiski ei saa Londoni sinise meeskonna rünnaku kohta palju halba öelda, kivi lendab rohkem kaitseliini kapsaaeda. (IAN KINGTON)

Manchester United - Leicester 4:1

Jose Mourinho Manchester Unitedit oli tabanud väike kriis - lausa kolm mängu järjest tuli tunnistada vastase paremust. Laupäeval keeras vana kaval rebane seisu taas paremaks, kui valitsevast meistrist käidi üle 4:1. Kui suur roll oli selles, et kapten Wayne Rooney esmakordselt pingile oli jäetud?

Kaks väga suurt treenerit - Jose Mourinho ja Claudio Ranieri. Laupäeval tõmbas pikema õlekõrre kindlasti Mourinho. (Carl Recine)

Zlatan Ibrahimovicil jäi küll Leicesteri vastu värav löömata, kuid tema panus meeskonnale on kahtlemata hindamatu. Usutavasti hindab temagi võistkonna edu enda omast kõrgemaks. (Darren Staples)

Ei ole ilmselt kellelegi saladus, et Juan Mata pole olnud Mourinho esimesi valikuid. Leicesteri vastu värav ning resultatiivne sööt. Mida on Rooneyl siiani ette näidata? (ANTHONY DEVLIN)

Rekordimees Paul Pogba sai lõpuks värava kirja. Kas prantslane suudab lõpuks avaneda ja meeskonda vedama hakata? Punased Kuradid vajaksid Pogba panust hädasti! (Darren Staples)

West Ham - Southampton 0:3