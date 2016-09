Konkursi eestvedaja, Koch pruulikoja peaõllemeistri Enn Kärblase sõnul oli konkursile laekunud koduõllede valik põnev ning nii žüriil kui ka pruulijail endil oli hea meel tõdeda, et õllemeistrid suhtusid ülesandesse loominguliselt ning kasutasid uuenduslikke komponente. Kärblane ütles, et õllesid hinnates oli aru saada osalejate tõsisest suhtumisest konkurssi - õllede valmistamisel oli nähtud palju vaeva, ülesandesse oli suhtutud loominguliselt ja pruulijad olid pannud oma loomingusse kogu hinge. “Oli väga omapäraseid ja iseloomuga pruule, mis kindlasti ka laiemale õllehuviliste ringile meeldiksid. Parimate õllede tutvustamisel püüab Koch oma õla alla panna ja soovib kindlasti samalaadseid üritusi hobipruulide huvi korral ka tulevikus jätkata,” ütles Enn Kärblane.

Konkursi peavõidu saavutas Robert Särglep oma kibuvitsa-tšilliõllega “Ale Depressant”. “Kasutasin kibuvitsa, milles sisalduvaid vitamiine kasutatakse antidepressantides ja tšillit, mis söömisel vallandab ajus mehhanismid, mis on valuvaigistavad ning õnne- ja heaolutunnet tekitavad,” avaldas Särglep oma võitjaõlle retsepti saladuse ja vihjas nimevalikule.

Ta lisas, et konkurss oli väga huvitav ja väljakutsuv ning kuna ta punaseid õllesid palju ei tee, siis seda enam tuli võit üllatusena. “Tulevikus võiks kaaluda veelgi keerukamaid ja väljakutsuvamaid stiile ja koostisosi,” lisas Robert Särglep. Ta lisas, et õlu oli teistest erinev oma tugeva punase värvuse ja erilise maitse poolest ning küllap see võidu tõigi.

Teine koht läks Mihkel Sala ja Kaarel Siim’i pruulitud õllele “Salapuna”. Mihkel Sala sõnul on tegemist suhteliselt klassikalise red ale-iga, millele lisab keha põhilinnasena Maris Otter kasutamine. “Suure üllatusena tulnud hea koht zürii punktitabelis lisab kindlasti motivatsiooni ja entusiasmi meie korteris toimuvale õllepruulile,” ütles Mihkel Sala.

Ühe punktiga kolmandaks jäänud, Tanel Tälli valmistatud “Redneck”, sisaldas lisanditena viskit ja tammelaastusid ning kasutatud oli pale ale linnaseid. Cascade - humalad olid pärit Korju talust.

Kaheksaliikmeline ajakirjanike žürii hindas meedia lemmikuks Jaan Kelneri pruulitud “Rednecki”. Tegemist oli klassikalise red ale’ga, millele aroomi ja maitsenüansside saavutamiseks oli keetu lisatud ka sõstraid ja mustsõstralehti.

Samuti hindasid üksteise töid kodupruulijad ise ning kodupruulijate lemmikuks tõusis Tarmo Tammese valmistatud “MacPunahabe”. Tarmo Tammese sõnul oli kaaspruulijatelt saadud parima õlle tiitel talle suureks tunnustuseks ja täielikuks kirsiks tordil. Oma pruuli idee impulsiks nimetas ta Iiri red ale ja sestap sai nimigi valitud MacPunahabe.