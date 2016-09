Õhtuleht katsetas Donat Mg magneesiumirikast ravivett, mis peaks aitama leevendada mitmeid tervisehädasid.

Milleks siis ikkagi on magneesiumivesi vajalik?

Magneesium on elutähtis mineraalaine, mille puudus toob kaasa ebameeldivad sümptomid: stress, kergesti ärritumine, peavalud, lihaskrambid, ärevus ja hirm, unehäired, südame rütmihäired, väsimus, koordinatsioonihäired.

Magneesium on üks odavamaid ravimeid vererõhu langetamiseks - see osaleb veresoonte lõõgastamisel, vähendab trombide teket.

Magneesiumil on ka neerukive ärahoidev funktsioon, see suurendab kaltsiumi lahustuvust uriinis, hoides ära kivide teket. Seepärast peaks alati kaltsiumiga koos tarbima magneesiumi. Menopausiaegsetel osteoporoosi juhtudel ei aita ainult östrogeen ja kaltsium, vaja oleks lisaks ka magneesiumi ja tsinki.

Magneesiumipuudus jääb aga sageli diagnoosimata, kuna vereanalüüs magneesiumipuudust ei näita. Seda põhjusel, et vaid 1% kogu keha magneesiumist ringleb veres. Täiskasvanud inimese päevane magneesiumivajadus on 375 mg. Magneesiumivajadus on suurenenud sportliku eluviisi korral, lapseootel naistel ja eakamatel inimestel.

Magneesiumivett Donat Mg jõid kolme-nelja päeva jooksul kolm inimest, kokku tarbiti magneesiumivett poolteist liitrit. Alljärgnevalt mõned katsejäneste kommentaarid:

- Jooksin seda hea meelega tavalise mullivee asemel.

- Kuna võitlen tihti kurguvaluga, siis minu meeldivaks üllatuseks oli veel valu leevendav toime. Seda ei pidanud isegi kaua ootama, kusagil viis minutit peale selle vee tarbimist hakkasin vaikselt tundma, et kurguvalu hakkab kaduma. Lugesin seejärel netist, et tõepoolest on magneesiumil põletikuvastane toime ja see hävitab kahjulikud bakterid, mis näiteks kurguvalu põhjustada võivad. Sügishooajal ideaalne joogivalik.

- Pärast sõbra sünnipäeva oli hommikul üsna hõre olla. Jõin magneesiumivett. Peagi oli tunne nagu poleks peol käinudki. Imerohi!

- Kuna mul on istuva töö tõttu kaelas pidevalt pinge, siis magneesiumivee joomine vähendas seda märgatavalt. Olen meeldivalt üllatunud.

- Seda vett oli hea rüübata pärast trenni.

- Olen viimastel päevadel hommikut alustanud magneesiumiveega.

- Mulle meeldis selle veel gaaside sisaldus. Uskumatult värske ja mõnus soolane.

Lisaks veele… millistest toitudest saaks magneesiumi?

Magneesiumi annavad rikkalikult vetikad (pruunvetikas) ja teised meretaimed, pähklid (mandlid, india ja brasiilia pähklid), täisterad, tofu, seemned (kõrvitsa- ja päevalilleseemned), kakao. Kala, liha, piim ja puuviljad on küllaltki magneesiumivaesed. Magneesiumi leidub peamiselt klorofülli koostises ja taime rakukestades - seega on hea süüa rohelisi taimi nagu spinat ja rooma salat. Puuviljadest sisaldavad keskmiselt enam magneesiumi banaan ja viigimarjad, köögiviljadest tomat.

Küllaltki heaks magneesiumiallikaks on tume šokolaad, kuid ettevaatust – pidev šokolaadiisu võib olla märk magneesiumipuudusest, mida tuleks likvideerida tervislikumalt kui vaid magusat süües.