Vaatate mõnda naist ja mõtlete, mida ta teeb, et tal nii kaunis figuur on? Kergitame saladuseloori!

Lisaks trenni tegemisele, mängib figuuri puhul väga suurt rolli ka see, mida me sööme. Väidetavalt lisavad aga heas vormis ja kauni figuuriga naised toidule ühte kindlat asja. The Zoe Report paljastab, millega tegu.

Väidetavalt on paljude kauni figuuriga naiste saladuseks kurkum, mida lisatakse toidule. Näiteks soovitatakse lisada kurkumipulbrit salatikastmesse, suppi, röstitud juurviljadele, segada munaputru, tee sisse, riisile või hommikusmuutisse.