Eelmisel talihooajal võitlesid Marie Turmann ja Harri Lill Eestile välja hea stardipositsiooni pääsemaks curlingu segapaarismängus 2018. aasta OMile. Seetõttu on tänavu toimuvat eriti põnev jälgida - hooaega alustati Champions Tour'i etapiga Tallinnas, kus Eesti parimana jõudsid poolfinaali Maile Mölder ja Erkki Lill.

Champions Tour tähendab sisuliselt curlingu MK-sarja. Tallinna etapi võitsid eelmise aasta MMil pronksi teeninud norralased Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten. Nad said võistluse jooksul ainult ühe kaotuse ning seda alagrupis Mölderilt ja Erkki Lillelt koguni 3:9! Kogenud, üle-eelmise hooaja MMil veerandfinaali jõudnud eestlased võitsidki 4 võiduga 5 mängust norralaste ees B-grupi, kuid seejärel hoog rauges. Poolfinaalis jäädi 7:10 alla soomlastele ja 3. koha mängus 3:7 Ungari paarile.

Kevadisel MMil 6. koha saanud Turmann ja Harri Lill leppisid oma tasavägises C-grupis kahe võidu ning eelviimase, viienda kohaga. A-grupis kogusid Kristiine ja Martin Lill teise kohaga play-off'i pääsenud soomlastega võrdselt 3 võitu, kuid jäid lisanäitajate põhjal neist tahapoole.

Eesti kolm tugevamat paari on hooaja avalöögi teinud ning seis näib piisavalt intrigeeriv. Kes esindab riiki selle talve MMil - mis on otsustavaks OM-kvalifikatsioonivõistluseks! -, selgub kas Eesti meistrivõistlustel või sellele järgnevates lisamängudes. Vastavalt alaliidu otsusele pääseksid Turmann ja Harri Lill kui esimeste olümpiapunktide toojad MMile Eesti meistriks tulekuga, kui aga võidab keegi teine, peab too paar pidama Turmanni-Lillega lisamatši.