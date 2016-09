Täna kogunes riigikogu vanematekogu, kes arutles presidendi valimiste järgmiseid samme. Fraktsioonide esimehed leppisid kokku, et omavahel tehakse koostööd ning järgmisel esmaspäeval saab president riigikogus valitud. Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul olid tänasel koosolekul vaid fraktsioonide esimehed. "Mul on hea meel, et kõik kuus leidsid, et meie järgnevate tundide ja päevade koostöövili peab olema presidendi äravalimine järgmisel esmaspäeval riigikogus," selgitab Nestor koosoleku kõige olulisemat tulemust. Lisaks otsustati, et riigikogu vanematekogu jätab presidendikandidaadi otsingutel välja need inimesed, kes eelevalt juba kandideerisid: "Ütleme neile aitäh kandideerimise eest, aga sisuliselt ootame uusi nimesi presidendi kandideerimise koha pealt," lisas Nestor.

Uuelt kandidaadilt oodatakse enamuse toetust, et veenduda, et president saaks kindlasti ka valitud. Nestori sõnul on arutletud, et kandidaati peaks toetama kindlasti rohkem kui 68 riigikogu liiget.

Kindlat tähtaega, millal vanematekogu ühise kandidaadi üles seab, kokku ei lepitud, kuid seda loodetakse teha piisava ajavaruga, et kandidaat jõuaks kohtuda ka saadikutega, kes presidenti valivad. Täna Nestor ühtegi kindlat nime välja ei toonud. "...Aga ma olen kindel, et fraktsioonide juhid peavad omavahel konsultatsioone, niisamamoodi kui erakondade juhid."