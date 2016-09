Küsimus, mille peale justkui ei tulekski. Aga OneCanSpeak on esitanud selle Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane".

"Sel on kaks põhjust," selgitab MediocRedditor. "Esimene on turunduslik: keeratavat teatakse kui odavat ja see seostub suurte, kõrge alkoholisisaldusega ja madala kvaliteediga õlledega. Firmad, mis sellist toodavad, teavad seda, aga ei hooli, sest nad müüvad õlut suurtes kogustes. Väiksemad tootjad või ettevõtted, kes tahavad näidata end kvaliteetse kraami tootjana, kasutavad servast avatavaid korke, sest see tekitab kõrgema kvaliteedi tunde.

Teine ongi kvaliteet. Servast avatav kork toimub parema tihendina, on parem hapnikubarjäär ja selline pudel kannatab transpordiga seotud väärkohtlemist paremini kui keeratava korgiga pudel."