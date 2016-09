Rein Toomla, politoloog : Kui me tahame, et riigikogus osutuks keegi nädala pärast valituks, siis see kandidaat ei tohiks olla erakondlane ja hea oleks, kui ta oleks üldse poliitikaväline.

Kandidaate peakski olema üksainus, kes nädala pärast riigikogus ära valitaks. Ei ole mingit mõtet hakata kahte kandidaati seal üles upitama. Kui läheb teist valimispäeva vaja, siis on juba kurjasti. Kokkulepet on võimalik siis teha, kui leida selline inimene, kes ei ole ühegi erakonnaga seotud. Kõik võiksid ühelt poolt õlgu kehitada, aga ka teiselt poolt nõus olla, et miks mitte. See isik võiks olla sobivas vanuses – mitte väga noor, mitte väga vana, ja tuntud kultuuritegelane. Ilmselt on erakordselt oluline ka keelteoskus – presidendi üks olulisemaid ülesandeid on Eesti esindamine. Valida sellist populaarset inimest, kes ainult Eesti inimestele räägiks, ehk ei ole mõtet.

Kas nõustute väitega, et see, kes nüüd riigikogus ära valitakse, oleks niinimetatud hädapresident, kel puudub legitiimsus?

Ei, mitte mingil juhul. Riigikogus toimub erakorraline valimine, aga miks ta ikka hädapresident sellest on. Kui ta valitakse, siis ta ongi lihtsalt president. Lõppkokkuvõttes võib ju igale presidendile panna sellise sildi külge, et kuna tegelikult kedagi paremat ei olnud, siis valisime tema ära. Valisime omal ajal ära vana Lennarti, siis vana Arnoldi, siis Toomas Hendrik Ilvese jne. Ajakirjandus peab siin olema delikaatne küll. Sellepärast peakski tegemist olema tunnustatud kultuuriinimesega, kellele ei oleks ka nii lihtne külge hakata. Paratamatult ka kultuuriinimestel kipub olema luukeresid kapis, noorest peast nad on kõik kippunud boheemlased olema ja mitte väga ontlikud.

Räägime nimedest ka? Kui me näiteks naisterahvast otsiksime, siis mis te arvaksite näiteks Doris Karevast? Inglise filoloog, keel suus. Ilmselt mitte nii võimas luuletaja nagu Marie Under omal ajal, aga miks ka mitte. Tal on selline teatud rahvusvaheline kogemus ka olemas, ta oli aastaid UNESCOga seotud. Meestest miks mitte Mihkel Mutt. Tuntud inimene, pärast seda, kui oli oma mälestused kirja pannud, siis võib öelda, et eks ta kergelt boheemlane muidugi oli, aga mis seal ikka. Keeled suus.

Kas näiteks Jaak Jõerüüt võiks uuesti kandideerimist proovida?

Kui me hakkaksime tegema mööndusi, et võtame poliitikuid ka. Jõerüüt on poliitilisest maailmast. Loomulikult leiab poliitilisest maailmast ka, aga see on väga raskete kokkulepete küsimus. Kindlasti oleks Jõerüüt väga hea kandidaat, aga täpselt sama sai öelda Allar Jõksi, Siim Kallase jne kohta. Nüüd tuleks otsida just neid inimesi, kes siiamaani ei ole ühegi erakonnaga väga otseselt seotud olnud. Mihkel Mutt näiteks mingil määral on ikkagi ka seotud olnud Isamaaliiduga. Aga mitte võrreldavalt Jõerüüdiga, kes on suisa minister olnud, Eesti Kongressi liige ja Liberaaldemokraatliku Partei ehk Reformierakonna üks asutajaid. Kui proovime puhtalt lehelt alustada, siis neid muidugi väga palju ei ole, ning teiselt poolt ega need inimesed ei pruugi ju ise tahta ka, sest elu on juba niigi paigas.

Nagu Ülle Madise vastas küsimise peale, et tal on hea töökoht juba olemas.

See on muidugi hea väide, aga ka mitte väga hea – kõigil on töö olemas. Nüüd tulebki neid inimesi hakata veenma.

Kas nüüd võib kindlalt öelda, et valimiskord vajab muutmist?