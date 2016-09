Imeline hetk, kus beebi sünnib keisrilõike abiga nii, et on endiselt lootekotis.

Videol on näha, kuidas beebi aidatakse ilmale nii, et lapsuke veel ei aimagi, et peagi muutub tema elus kõik, vahendab The Sun.

Tohtrid tõstavad lapsukese õrnalt ema kõrvale, kus üks arstidest siis sõrmedega lootekoti avab.

Ajalooliselt on usutud, et taolisel erakordsel viisil sündinud lapsel on eripära, mis ei lase tal kunagi uppuda.

