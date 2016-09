PSG kaitsja Serge Aurier mõisteti täna kaheks kuuks tingimisi vangi, sest läks maikuus Champs-Elyséel politseinikele kallale.

Jalgpallur käitus politseinike vastu vägivaldselt 30. mail, kui nood üritasid enesevalitsuse kaotanud purjus pallurit rahustada. Prokurör nõudis Aurierile kahe kuu pikkust tingimisi vanglakaristust ning lisas, et trellide taha minek pole siiski vajalik.

Pariisi kohus nõuab 23aastaselt Elevandiluuranniku jalgpallurilt ka 600 eurot füüsilise ja moraalse kahju tekitamise eest ning pallur peab tasuma ka 1500 euro väärtuses kohtukulusid. Aurieri advokaadid lubasid juhtunu vaidlustada.

PSG rütmi ei peaks juhtunu aga Prantsusmaa meediaväljaannete väitel mõjutama ning Aurier peaks kolmapäeval jooksma Meistrite liigas Bulgaaria klubi Ludogoretsi vastu platsile.

Serge Aurier has been sentenced to two months in prison for violence towards a police officer.



His lawyers say he will appeal. pic.twitter.com/mjG7ZbwVq9