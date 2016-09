Europarlamendi saadik Yana Toom ütles intervjuus ERRi uudisportaalile, et praeguses olukorras polnud mingit põhjust peasekretäri tagasi kutsumiseks ning kui nii jätkatakse, siis varsti ei pruugi erakonda enam olemaski olla.

Toomi sõnul näeb põhikiri ette, et peasekretär kinnitatakse ametisse juhatuse poolt ja erakonna esimehe ettepanekul. "Kui ma loen põhikirja, siis ma väidan, et eilne otsus on põhikirjaga vastuolus," sõnas Toom.

Praegustele tülidele erakonnas näeb Toom pigem ohte kui lahendusi. "Kui see seltskond selles vaimus jätkab, siis erakond läheb lõhki ja pole enam mille pärast sõdida, erakonda pole olemas," leidis ta.