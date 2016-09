Bürklandi sõnul tuleb inimesel, kel sees kuumus, tarvitada toitu, mis jahutab. "Kalorsus ei ole see, mille järgi toitude toimet analüüsitakse," kinnitab arst. Tähtis on see, kuidas see mõjutab keha ehk kas aitab soojust juurde anda või hoopis välja viia.

Hiina meditsiini arst Rene Bürkland , kes käis eile ETV saates "Hommik Anuga", tõdes, et idamaade ravimeetodite eesmärk on jõuda selleni, et inimene ei peaks üldse arsti juurde minema. "Töö, mida me teeme - ka Hiina meditsiiniga - on tulekahju kustutamine ehk tagajärgede likvideerimine."

Külmetuse algfaasis soovitab Bürkland vältida sidrunit. "Valulik nahk, külmavärinad, nina tilgub, aevastamine..." nimetab tohter külmast ja tuulest tingitud seisundi sümptomeid. "Kui meil on nahapoorid väga lahti ja kui tuleb tuul või külm, siis see piltlikult tungib nahapooridest sisse ja blokeerib energia liikumise naha aluskihis," selgitas ta. "Naha poorid tõmbuvad kokku. Kui energia ei liigu, siis energia liikumatuse esimeseks tunnuseks on valu. Hiina meditsiinis on nahaga seotud organiteks kopsud." Bürklandi sõnul jääb kopsuenergia kinni, mistõttu hakkab nina, mis on selle organiga seotud, tilkuma... "Külma energia peab välja saama - poorid lahti saama, peame higistama". Bürkland soovitab Hiina meditsiinile toetudes haiguse sümptomite ilmnedes minna hoopis sauna. Abiks on ka poore avavad tšilli, ingver ja sibul.

"Alkohol on tule vesi"

Alkohol tuleb Bürklandi sõnul kõne alla, kui inimene on vähemalt 18aastane. "Ei saa öelda, et ta halb või hea on," ütles ta ning lisas, et kõnealune jook on sobilik teatud juhtudel. "Alkohol on tuli - tule vesi, mis paneb energia liikuma," sõnas Bürkland. "Kui külm on sees, siis alkohol paneb vere käima, viib soojuse kõikide kudedeni," selgitas arst. Siiski kinnitas Bürkland, et ta ei propageeri krooniliste haiguste puhul alkoholi regulaarset kasutamist ainsa ravivahendina.

Piim - niiskuse allikas, mis võib viia kaalutõusuni

Piimast kõneldes sõnas Bürkland, et see on väga hea toitva ja niisutava toimega ning seda võiksid tarvitada kurnatud, kuivetunud, kõhetunud ja energiast tühjad inimesed. "Probleem tekib sellest, kui seda tarbida liiga palju," selgitas ta. Et piim on niisutava toimega, võib selle liigtarbimine niiskuse kogunemise näol väljenduda kaalutõusus. Lisaks sellele tekivad kehas olevast liigsest niiskusest limased eritised ehk krooniline nohu, röga eritus, naistel valgevoolus. Bürklandi sõnul on lastel näiteks adenoidide teke seotud kehas oleva liigse niiskusega.

Ühes rütmis aastaaegadega

"Hiina meditsiin põhineb taoismil ehk loodusfilosoofial," selgitas Bürkland. "Loodusseadused kehtivad igal pool. Aastaaegade rütm on üks, mis on meie jaoks kõige märgatavam loodusmuutus." Kui suudame elada aastaaegadega ühes rütmis, pole haigestumist tarvis peljata. "Kevadised haigused hakkavad talvest pihta," selgitas Bürkland, kelle sõnul on kevadine hea enesetunne seotud sellega, kuidas me sügisel ja talvel puhanud oleme ning mida söönud.

"Talv on looduses puhkeaeg. Kui inimene toob näiteks meeletu sportimisega oma energia pinnale, kaob sisemine energia," selgitas Bürkland. "Kui sa talv läbi oled nii-öelda hullu pannud - oled töötanud tohutult, maganud vähe, söönud siis, kui meelde tuleb, ja siis veel väsinud peast trennis käinud - oled kevadeks tühi, ja see energia, mis peaks välja tulema, ei tule. Su keha pind on piltlikult öelda hõre. Välised haigustekitajad tungivad sulle kallale."

Bürkland selgitas, et sügisel hakkab looduses energia liikuma sissepoole ja allapoole ehk juurtesse. "Peaksime sööma samasuguseid asju, mis suunavad energia meie keha sisse." Bürkland välistab koheselt päikese käes kasvanud troopilised puuviljad ning soovitab sügisel ning talvel "midagi sellist, mis aitaks meid viia rahusse ja pimedamasse", soovitades tarbida Eestis valminud juurvilju. "Soolane maitse, mõru ja hapu tõmbavad väliskihi kinni," lisab ta.

Kevadel sobivad aga hästi taimed ja toidud, mis aitavad virguda ja panevad vere käima panema ehk värsked ja rohelised asjad - näiteks karulauk ja idud.

Mida tasub teada eestlaste jõululemmikust ehk mandariinist?

Pikemalt peatus Bürkland ka mandariinil - viljal, mis on küll troopiline, kuid mida Eestis jõulude ajal siiski väga palju tarbitakse. Selle puuvilja viljaliha on küll niisutava mõjuga, kuid koor hoopistükkis niiskust väljaviiv. Bürkland soovitav mandariinikoort näiteks rögaerituse puhul. Lisaks on see maksaenergiat toetav, mistõttu sobib see hästi seedeprobleemide puhul. "Kuid poemandariine ei tasuks süüa - siis peab päris kõva maks olema, et vastu pidada selle mürgile, mis sealt tuleb," pani Bürkland televaatajatele südamele.