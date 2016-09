Üle-eelmisel nädalavahetusel oli USA-s Texases sedavõrd kuum, et "6 Hours of Circuit of the Americas" nimelise võidusõidu osalejate võistluspaika transportimiseks tuli kasutusele võtta ettevaatusabinõud, märgib Black Flag.

Õige transporditehnika sisaldab jahutuskasti ja eeldab võidusõitjalt väga palju paindlikkust.

Jah: Toyota TS050 sõitja Sébastien Buemi mahub jahutuskasti. Videotõestust saab vaadata Alex Wurzi Twitteri-kontolt, ilmunud on see 18. septembril.

Kui võidusõitja jääb kasti pikemaks ajaks, siis tuleks kindlustada talle korralik ventilatsioon. Kindlasti ei tohiks unustada ka jääd.

Buemi tiim saavutas võistlusel viienda koha.