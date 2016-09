Valud kipuvad tekkima pärastlõunal ja õhtul ning ööune esimestel tundidel, kirjutab Babycenter. Valud võivad olla piisavalt tugevad, et laps unest äratada ning reeglina on hommikuks valu kadunud.

Kasvuvaludena tuntud valud on väga levinud 3-5 ning 8-12 aastastel lastel. Valude all kannatab 25-40% lastest, sagedamini tüdrukud.

Arvatakse, et seesuguste valude taga on kasvavad luud. Spetsialistid seda siiski ei kinnita ja nendivad, et valu põhjused on teadmata. Küll aga on täheldatud, et valu tabab last sagedamini pärast aktiivset päeva.

Kuidas teha kindlaks, et tegu on just kasvuvaludega? Ega päris täpselt seda kinnitada ei saagi. Seega tasub igal juhul selliste valude tekkides nõu pidada arstiga.

Arstid saavad tõbesid diagnoosida haiguseid välistades. Näiteks on teada, et kasvuvalu ilmneb lihastes, mitte liigestes, see ei põhjusta palavikku, külmavärinaid, punetust, turset, lonkamist ega liigesevalu. Mõnele tõsisemale haigusele on põhjust mõelda siis, kui valu esineb vaid ühes konkreetses kohas, kui lapsel esineb koos jalavaluga palavik, mis ei ole põhjustatud gripist, kui valu tõttu ei saa ühele jalale toetuda ning see paneb lonkama, kui valu püsib ka päevasel ajal ning kui laps ei taha, et valutavat kohta puudutatakse.