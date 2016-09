Maria on viimase vindi peal rase ja papad-mammad tulevad ärevalt kohale, et igati toeks olla – loomulikult tuleb nende abipakkumisest aga ainult palju paksu segadust.

Lisaks on Maria turtsakas ja Margus ei oska oma rasedale naisele kuidagi meelejärele olla. See on omakorda lisapõhjus ka papadele-mammadele hakata noorte suhteid klaarima ja intriig kerkib kiiresti laeni.

Koguperekomöödia "Papad mammad" alustab TV3-s täna kell 20.30.