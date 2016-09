Kofeiini tarbimine on enamikule täiskasvanutes igapäevane rutiin. Ja enamasti ei kujuta see endast mingit terviseprobleemi. Aga tähelepanu tuleb pöörata sellistele olukordadele, kus tervise huvides on kasulik vähendada või loobuda kofeiini tarbimisest. Näiteks ei passi kofeiin koos mõnede ravimitega.

Pärnu Haigla õde Külli Kolberg on koostanud kofeiini sisaldavate jookide tarbijatele infolehe, kus ta toob muuhulgas välja, milliseid ravimeid võttes tuleks kofeiini tarbimisest loobuda.

* Mõned antibiootikumid. Näiteks tsiprofloksatsiini (Cipro) ja norfloksatsiinil (Noroxin) - tüüpi antibakteriaalsed ravimid võivad häirida kofeiini imendumist ja võimendada soovimatuid kofeiini kõrvalmõjusid.