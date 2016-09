Arvad, et sind ei puuduta 500 miljonile Yahoo kontole sissehäkkimine kuidagi? Arva uuesti, märgib CNN Money . See, et sul Yahoo meilikontot pole, ei tähenda veel, et sa pääsenud oleksid.

"On palju inimesi, miljoneid inimesi, kes ei saa aru, et neil on Yahoo konto," ütleb Norras tegutsev ülemaailmse küberturvalisuse spetsialist Per Thorsheim.

Yahoo teatas sissehäkkimisest läinud neljapäeval ja väidetavalt oli selle toimepanija "riiklikult rahastatud" ning tegutses võõrriigi valitsuse nimel. Yahoo teatel toimus sissemurdmine 2014. aastal.

Muidugi puudutas uudis Yahoo meilikonto kasutajaid. Aga Thornsheimi sõnul muretseb tema selle üle, et paljud inimesed ei teadvusta, et neil on kontosid, millel olev informatsioon – nimed, meiliaadressid, telefoninumbrid, sünnipäevad – võib olla ohus.

Yahoo pole andnud kuigi palju infot selle kohta, missugustele kontodele sisse häkiti. Kõneisik ei vastanud ka küsimusele selle kohta, kas mõned erilised teenused, nagu näiteks Yahoo Sportsi kontod, sissemurdmise ohvriks langesid.

Thorsheimi teatel on tõenäoliselt olemas ka miljoneid inimesi, kes on unustanud, et neil on olnud Yahoo meilikonto. Ega teadvusta seda, et konto on tänini aktiivne ja isiklik info endiselt sellega seotud.