Kus elavad maailma kõige õnnelikumad inimesed? Kui õnnelikud on eestlased? Maailma õnnelikkuse raport annab sellele vastused.

Raporti järgselt elavad maailma kõige õnnelikumad inimesed Taanis, sest just taanlased on statistika järgi TOPis esimesed. Oma õnnelikkust hindavad nad keskmiselt 7,53 punktiga. Kuigi eestlased ei kuulu isegi mitte esi viiekümnesse, ei ole me ka tagaotsas.

Esikolmikusse kuuluvad veel Šveits ja Island. Neljandal kohal on Norra ja viiendal kohal meie naabrid soomlased.