Aasta tagasi jäi Hollywoodi näitleja Jared Leto filmilindile lauljatar Taylor Swifti kohta just mitte kõige sõbralikumaid sõnu ütlemas. Loomulikult järgnes sellele staaridevaheline sõnasõda, mis tipnes sellega, et Leto andis kohtusse... tema sõimu filminud kaameramehe!

Filmistaar süüdistas meest loata võõra vara omastamises ja levitamises. Nüüd jõudis kohtuasi lõpule ja kohus tõi välja, et kaameramehel oli täielik õigus enda filmitud tehnikaga salvestatud videot avaldada just seal ja selles mahus nagu paremaks pidas.

Vahepealse aja jooksul on Leto jõudnud Swifti ja tema fännide ees vabandada ning kinnitada, et lauljanna on tegelikult üks igavesti tore naisterahvas. Kohtusse oli ta asja ka andnud ainult selleks, et eeskuju anda ja julgustada teisigi enese kaitseks välja astuma.