Jalgpalli Meistrite liigas algab täna teine mänguvoor. Nagu ikka, on kavas kaheksa kohtumist, millest nii mõnigi vastasseis maitseb magusalt kui mesi. Õhtuleht vaatab noile matšidele otsa.

Seeria sisse mahtus ka pettumustvalmistav 2:2 viik Meistrite liiga avavoorus Moskva CSKAga, kellel lubati Saksa publiku silme all 0:2 kaotusseisust välja tulla.

Monaco seevastu alustas eurosarja Londonis väga väärtusliku 2:1 võiduga Tottenhami üle. Ainukene tõrvatilk Leonardo Jardimi meeskonna meepotis on nädalapäevad tagasi saadud 0:4 kolakas Nice'ilt, kes on seitsme vooru järel üllatuslikult Prantsusmaa liiga liider.

Moskva CSKA - Tottenham Hotspur

Reisid Venemaale pole ühegi satsi jaoks lihtsad. Näiteid ei pea kaugelt otsima: mullu naasis Moskvast 1:1 viigiga Manchester United, kaks hooaega tagasi jätsid kaks punkti Venemaa pealinna Manchester City (2:2) ja AS Roma (1:1).

Tottenhami fännidel tasub loota, et meeskond võtab ülaltoodud näiteid tõsiselt (endal neil Moskva kogemus puudub), sest avavooru kaotus on tarvis rehabiliteerida. Ent selleks peab Mauricio Pochettino sats oma parimat mängu näitama, sest CSKA sisus, eriti koduplatsil, ei tasu kahelda.

F-alagrupp

Dortmundi Borussia - Madridi Real

Madridi Real pole Dortmundi Borussiat Saksamaa pinnal Meistrite liigas raames kordagi võitnud. Kõlab vahest uskumatuna, aga neljast kohtumisest kolmes on peale jäänud Borussia, korra lepiti 1:1 viiki. Ent too tulemus pärineb aastast 2003.

Kõige mälestusväärsem vastasseis on kahtlemata 2013. aasta poolfinaal, kus Dortmund Jürgen Kloppi juhtimisel ja Robert Lewandwoski nelja tabamuse toel kodupublikut 4:1 võiduga rõõmustas ning hoolimata kordusmängu 0:2 kaotusest finaali sammus.

Saksamaa pinnal pole Reali ässad kunagi Dortmundi Borussiat võitnud. (AFP / Scanpix)

Praeguse Borussia peatreeneri Thomas Tucheli käe all kohtuvad meeskonnad esmakordselt, sestap on raske prognoosida, millised trumbid temal Reali vastu varuks on. Aga midagi sealt tagumisest taskust kahtlemata leiab. Liiatigi tundub meeskondade hetkevorm sakslasi soosivat.

Šokeerivast 0:1 kaotusest koduliigas RB Leipzigi vastu on tehtud õiged järeldused, sest sellele järgnesid kaks 6:0 võitu (Varssavis sealse Legia ning kodus Darmstadti üle). Nädalapäevad tagasi loputati võõral väljakul tulemusega 1:5 Wolfsburgi, kes alles kevadel suges Meistrite liiga veerandfinaalis 2:0 hilisemat tšempioni Reali.

Liigahooaega nelja võiduga alustanud Real on kaks vooru järjest punkte loovutanud (1:1 viik Villareali ja 2:2 viik Las Palmasega). Muide, Zinedine Zidane'i ametiajal polnud kuninglik klubi kordagi varem kaht järjestikust viiki tunnistanud (kõikide sarjade peale).

Häirekella ei maksa Reali fännidel aga tilistada. Mänguliselt on kõik okei. Jah, kaitse võiks pisut paremini pidada, ent suuremalt jaolt on jäänud võidupunktid realiseerimata võimaluste taha. Kui ässad sihiku paika saavad, hakkavad ka võrgud purunema.

Meistrite liigat alustas Real 2:1 võiduga Lissaboni Sportingu üle. Ent nood punktid võeti Sportingu käest sõna otseses mõttes viimasel sekundil. Veel 88. minutil oli Real 0:1 taga. Seejuures on oluline märkida, et Sporting oli ka reaalselt mängus sees, valdas palli ja tekitas olukordi. Ühesõnaga, Reali vastu annab (praegu) edukalt mängida küll, seda on tõestanud nii kodused konkurendid kui Sporting.

Cristiano Ronaldo ja Madridi Real olid avavoorus lähedal koperdamisele. Kuidas läheb täna? (Reuters / Scanpix)

Lissaboni Sporting - Varssavi Legia

Legia Meistrite liiga hooaeg algas kohutavalt. Kodustaadionil saadi Dortmundi Borussia käest 0:6 koslep ning UEFA algatas uurimise seoses Poola fännide rahutuse, rassistliku käitumise ja pürotehnika süütamisega.

Täna on Legial ainult üks ülesanne: taastada palliplatsil oma väärikus. Avavooru põhjal (Sporting tegi Reali vastu superpartii) ei maksa Poola vutisõpradel punktidest unistada, ent jalgpall on ümmargune.

G-alagrupp

FC Kopenhaagen - Club Brügge

Taani edukaim jalgpalliklubi, kelle koosseisus tulnud kaks korda riigi meistriks ka Urmas Rooba, kaotas viimati võistlusmängu mai lõpus. Pärast seda on erinevates sarjades püsitud 20 matši alistamatutena. Kui kohalik liiga ei pruugi olla kõige adekvaatsem lakmus, siis kahe nädala eest Portost võideldud 1:1 viik näitab satsi klassi.

Brügge seevastu oli avamängus Leicesteri vastu näotu, saamatu ja kergesti haavatav. Pärast toda nukrat õhtut on kodumaal tunnistatud vaid võite, mistap peaks meeste tuju olema hea. Ent ainult emotsiooniga taanlasi nende kodus ei murra.

Kopenhaageni mehed kaotasid viimati võistlusmängu 22. mail ning soovivad seda seeriat kahtlemata pikendada. (AFP / Scanpix)

Leicester City - FC Porto

Ajalooline mäng, sest tegu on Leicester City klubi ajaloo esimese Meistrite liiga kodumatšiga. 32 000 inimest mahutava King Power Stadiumi täismajas ei tohiks kahtlust olla. Niisamuti leiab valitseva Inglismaa tšempioni kaardipakist trumbi nimega erakordselt kõrge motivatsioon.

Mitte, et Portol indu poleks, aga väike rutiiniuss poeb tahes-tahmata naha vahele, kui kuuendat hooaega järjest sama sarja mängid. Leicester pakatas avamängus Club Brügge vastu energiast ning tahtejõust, mille toel valmis mullune muinasjutt. Paremäär Riyad Mahrez tegi hooaja säravaima partii, lõi kaks väravat ning Leicester naasis Belgiast 3:0 seljavõiduga.

„Võib-olla oli muusika see, mis ta äratas,“ sõnas Leicesteri peatreener Claudio Ranieri hiljem Mahrezi esituse kohta. „Vahest on ta minu kellukesest tüdinud ning eelistab Meistrite liiga hümni. Ta mängis suurepäraselt!“

Vähemalt siit kaugelt Eestimaalt telerist vaadatuna ilmestab mingit sorti tujukus kogu Leicesteri meeskonna tänavusi esitusi koduliigas. Laupäevane 1:4 häving Manchester Unitedile poleks mullu kõne allagi tulnud. Just sellest aspektist, kuidas tiitlikaitsja pärast esimest sisselastud väravat lagunes ja igasuguse võitlusvaimu kaotas. Ent Meistrite liiga näikse meeste silmad jõulupuu kombel särama löövat.

Liiatigi on Ranieril Porto vastu Islam Slimani näol olemas suurepärane relv. Üleminekuakna viimasest pilust sisse lipsanud Alžeeria ründaja lõi möödunud Portugali kõrgliigahooajal Sportingu särgis Porto võrku neli palli. Ning lisas viienda augusti lõpus, vahetult enne Inglismaale siirdumist.

2004. aasta Euroopa klubijalgpalli meister paistab praegu haavatav. Meistrite liiga avavoorus ei suutnud nad vähemuses Kopenhaageni vastu enamat 1:1 viigist. Seejärel tehti kodumaal nukker 0:0 viik liiga ühe nõrgima meeskonna, Tondelaga. Nuno Espirito Santo peab kiiremas korras satsi taas ree peale saama, sest eurosarjas on iga punkt arvel.

H-alagrupp

Sevilla - Olympique Lyon

Eelmine Meistrite liiga hooaeg oli esimene, kuhu lubati igasuguste tingimusteta osalema valitsev Euroopa liiga võitja. Kvalifitseerujaks oli teist korda järjest tähtsuselt teise eurosarja võitnud Hispaania klubi Sevilla.

UEFA vastava otsuse eesmärk oli anda Euroopa liigale uus väärtus ja kahtlemata see õnnestus – võistlust hakati senisest palju tõsisemalt võtma. Näiteks nüüdne Ragnar Klavani koduklubi Liverpool otsustas eelmise hooaja lõpus rakendada täisjõu Euroopa liigas ja tõstis Premier League'i teisejärguliseks, sest peatreener Jürgen Klopp leidis (õigustatult), et sealtkaudu Meistrite liigasse pääsemise šansid on suuremad.

Liverpool jõudis finaali ja asus seda 1:0 juhtima, aga lõpuks võidutses 3:1 Sevilla, kes oli Meistrite liiga alagrupis jäänud kolmandaks, kvalifitseerunud seeläbi Euroopa liiga play-off’i, mis võidukalt läbiti ja kolmandat korda järjest Euroopa liiga võitjaks tuldi. Ühtlasi tagati taas koht Meistrite liigas, kus eesmärgiks esineda paremini kui mullu.

Sevilla alustas Meistrite liigat 0:0 viigiga Juventuse vastu. (Reuters / Scanpix)

Algus oli päris hea, sest võõrsil mängiti H-alagrupi eeldatava soosiku Torino Juventusega välja 0:0 viik. Pole tähtis, kas esitus oli üllas ja ilus (ei olnud), loeb tulemus, mis Sevillat kahtlemata rahuldas, sest oli heaks vundamendiks, millele ehitada edukas esinemine alagrupiturniiril.

Täna ootab Sevillat kodumäng Lyoni Olympique’iga, kes oli avavoorus 3:0 parem Zagrebi Dinamost. H-alagrupi eeldatav lahendus on, et peksupoisi Dinamo käest saavad kolm suurt kuus punkti (kes ei saa, on jalamaid plindris!) ning siis otsustavad omavahelised mängu 1/8-finaali pääsejad.

Kui Sevilla suudaks homme Lyoni alistada, oleks neil koos neli punkti ja ees ootamas kaks mängu Dinamoga. See oleks argentiinlase Jorge Sampaoli juhendatud Sevilla jaoks väga hea seis…

Koduliigas said mõlemad klubid laupäeval pettumuse osaliseks - Sevilla kaotas 1:3 Bilbao Athleticile ning Lyon sai 0:1 lüüa Lorient'ilt. Kui juhtus nii, et padruneid hoiti Meistrite liiga matšiks, on oodata väga tulist lahingut.



Autor: Ott Järvela

Sevilla - Bilbao Athletic. (AFP / Scanpix)

Zagrebi Dinamo - Torino Juventus

Juventuse saabumine Horvaatia pealinna on kohalike jaoks suursündmus. Ent hoopis enam pälvib kohalikus meedias tähelepanu küsimus, kellest saab Dinamo uus peatreener?

Nimelt pani senine juhendaja Zlatko Kranjčar ameti pärast 18. septembril koduliigas Rijekalt saadud 2:5 kaotust maha ning praegu täidab peatreeneri kohuseid senine abitreener Željko Sopic. Favoriit sellele kohale on praegune Bulgaaria koondise juhendaja Ivalo Petev.