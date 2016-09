USA krimikirjanik James Patterson loobus avaldamast oma uut romaani “Stephen Kingi mõrvamine”, sest ei taha krimikuningas ebamugavust tekitada.

Novembris ilmuma pidanud raamatu keskmes on hullunud fänn, kes jahib legendaarset Ameerika kirjanikku Kingi. Raamatu koos Derek Nikitasega kahasse kirjutanud Patterson sai enda sõnul alles nüüd teada, et haiglase psüühikaga fännid on ka tegelikult Kingi ellu sekkunud.

“Mu raamat kujutab väljamõeldud tegelast positiivses võtmes ja – nüüd tuleb spoiler – peategelast tegelikult ei mõrvatagi,” andis Patterson oma kirjastuse kaudu teada. “Aga ma ei taha Stephen Kingile ega tema perele ebamugavust valmistada. Lugupidamisest nende vastu olen otsustanud jätta “Stephen Kingi mõrvamine” avaldamata," vahendab BBC News.

King ja Patterson pole isiklikult tuttavad. Kui krimikorüfeelt mõned aastad tagasi küsiti kolleegi kohta arvamust, nimetas ta Pattersoni teoseid jõledateks.