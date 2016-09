Viis aastat tagasi häälepaelte verejooksu tõttu suitsetamisest loobunud Adele tunnistab, et suitsuvabal elul on ka miinuseid.

“Kõige parema häälega lauljad tõmbavad alati suitsu,” ütles inglise superstaar Concequence of Soundi teatel hiljutises intervjuus. “Olen suitsetamise maha jätnud ja olen veendunud, et see on mul hääle nõrgemaks teinud.”