Nooruke kunstitudeng lõi savist peenise koos personaalse sõnumiga igale mehele, kellega ta iial maganud on.

Lily Heaume hakkas keraamilisi peeniseid meisterdama pärast ebaviisakast sõnumit ühelt oma eksidest, vahendab Mirror.

18-aastane tudeng on loonud nüüd savist peenise iga eksi kohta, kellega ta voodist on jaganud. Peenistel on ka väga isiklikud ja intiimsed sõnumid.