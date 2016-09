Blond neiu istub autos ja paljastab oma avastuse, et ta kallim petab teda. Naise sõnul kinkis kallim talle jõuludeks just taseri, mille plaanib nüüd kohe ka käiku lasta...

Korterisse sisenev näitsik leiab eest kallima, kelle embuses on võõras naine, vahendab Mirror.

Näitsik uurib mehelt, et kes see võõras naine on, kuid mees väidab, et ei tea midagi.

Sellele järgneb üks särin ja valu, sest petetud naine annab mehel otse kõige õrnemasse kohta taseriga...

