Müstiline mees väidab, et suudab ennustada tulevikku, kuid seda väga omapärasel moel - naiste rindu näppides...

Video Hiinast, kus vanem mees proovib ennustada naisele tulevikku, mille tarbeks on ta käes asetanud naise rinnale, vahendab Mirror.

Mees istub tuimal pilgul ühes käes kargud, teises naise rind. Erilist huvi ta rinna vastu tundvat ei näi - pigem on mehel vist isegi igav.

Ennustamiseks on sajandite jooksul leitud väga erinevaid viis, kuid see on tõenäoliselt üks kummalisemaid...

Video asub SIIN!