Sõnn Hoia tervist – eriti just söögi- ja joogi osas. Söö vähem, aga kvaliteetsemalt. Samuti oleks täna igati kasulik juua puhast vett. Õhtul ole avalikes kohtades tähelepanelik!

Jäär Kuu liigub Kaaludes ja on opositsioonis Jääras oleva mässumeelse Uraaniga. Seega võid täna väga kergesti üle reageerida – eriti kui keegi sind kuidagi provotseerib. Ettevaatust liikluses!

Ambur Hakkad positiivses mõttes silma. Sinus on midagi sellist, mis teistes sinu isiku vastu huvi äratab. Seega on täna igati sobiv päev avalikeks esinemisteks. Mida rohkem suhtled, seda parem.

Skorpion Püüa hoiduda oludele ja inimestele hinnangute andmisest - sest need hinnangud oleksid täiesti valed. Valitsev kosmogramm võib ka tekitada eriskummalisi mõtteid või siis soovmõtlemist. 22.43 – Kuu Skorpionis.

Neitsi Sul kohe on silma kõikvõimalike vigade ja puuduste avastamiseks. Kipud kritiseerima kritiseerimise enda pärast. Tasuks olla sallivam ning mitte niipalju tegeleda juuksekarvade poolitamisega.

Lõvi Õhus on ahvatlusi. Su salajased ihad ujuvad pinnale. Kui sellele tundmusele järele annad, siis hiljem süüdista vaid iseennast. Kuid hea päev reklaami tegemiseks.

Kalad

Tunned end ebakindlalt ning püüad seda mitte välja näidata. Võid ka tajuda, et sinu isik ei avalda teistele seda muljet, mida sina just sooviksid. Samuti kahtlustad, et sinu eest varjatakse midagi.