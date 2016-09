Kaksikud Kui lähed õhtul pidusse, siis häälesta end teadlikult sallivuse lainele. Nimelt võid joovastavate ainete mõju all pahuraks ja norivaks muutuda. Sinus olev sisemine rahulolematus ei lase sul end vabalt tunda.

Jäär Taevas moodustuv kosmogramm annab lootust põnevale arengule seltskondlikus plaanis. Kui sul on kallim, siis lisab see aspekt teie ühistele hetkedele erilise vibratsiooni ja tunnetuse.

Vähk Otsid lahendust ühele probleemile, kuid ikka ei julge sa teha lõplikku otsust. Vaja oleks ikkagi see otsus ära teha! Lõputu edasilükkamine on hullem kui võimalik vale otsus!

Lõvi

Hetk tekitab sinus huvitavaid, ehk isegi kummalisi mõtteid, mis erinevad su tavalistest mõttekäikudest. Mõni tuttav võib sulle rääkida asjadest, mis sind tõsiselt üllatavad. Ettevaatust loomadega!

Neitsi

Kui oled ostu- või mängusõltlane, siis hoia vastavatest kohtadest eemale. Täna võid tunda kiusatust lubada endale kõike head ja paremat. Võid võtta liigseid riske ka näiteks suhete teemas.

Kaalud

Kuu liigub Kaaludes ja moodustab kvadraadi intensiivse ja äärmusliku Pluutoga. Seega on päevas palju tugevaid emotsionaalseid võnkeid, mis ei tohiks sind tasakaalust välja viia. Ära klammerdu minevikku!

Skorpion

Õhus on palju selliseid emotsioone, mis sind inspireerivad – võimalik, et kellegi teise meeleolu hakkab sulle külge ja sa võimendad seda omakorda edasi. Samas võib keegi üritada sinuga manipuleerida.

Ambur

Nüüd tasuks üles otsida see inimene, kellest sul oleks kõige rohkem kasu intellektuaalses mõttes. Kaks pead on ikka kaks pead! Aga halval juhul võivad need kaks pead ka vaidlema minna....

Kaljukits

Võimalik, et pead kas perekonnapeana või koduhaldjana oma rolli rohkem rõhutama. Kui oled pere või lähedasi liitev isik, siis pead pingutama, et oma ülesannetega ikka hakkama saada.

Veevalaja

Planeetide muster paneb asjad liikuma, kuid muudab ettearvamatuks nende trajektoori. Nii et hoia pidur või stopp-kraan igaks juhuks käeulatuses - kui kiirendus liiga suureks läheb.