Jäär

Olulised on kõik üks-ühele suhted, eriti kui need on seoses töö või muu ühiskondliku tegevusega. Nüüd on õige aeg leida endale uusi liitlasi ja koostööpartnereid. Vaenlasi ära otsi – võid leida vägeva vastase!

Sõnn

Sind tõmbab seltskondlike ja lõbusate inimeste poole. Tunned endas uut elujõudu ja seda märkavad ka sinu kaaslased – mistõttu võid luua uue ja inspireeriva suhte.

Kaksikud

Kui oled liiga lennukas olnud, siis praegu võid tajuda teatud pidurdust. Kasulik oleks tegeleda asjadega, mis nõuavad rutiinset tööd või siis põhjalikku süvenemist.