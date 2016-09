Riina Grethieli kristallimandalad on loodud, et tugevdada vaatajas enesetervenduslikku võimet, mis on omane igaühele, kes avaneb puhtale valguse ja armastuse allikale enese sisemuses. See tervendav ja kõike negatiivset lahustav valgus on universumi algolemus ning välises maailmas saab see väga puhtal kujul nähtavaks näiteks kristallides ja mineraalides, mille energiaid on ka järgnevalt välja toodud mandalate loomisel kasutatud.

Mandala on sanskritikeelne sõna, mis tähendab tõlkes "ringi". See on kõige täiuslikum kujund pühas geomeetrias, mida on läbi aegade kasutatud sakraalse kunsti loomisel. Näiteks on traditsioonilised Tiibeti mandalad abivahendid meditatsioonis ning väljendavad sakraalset ruumi, mis on asupaigaks erinevatele kaitsejumalustele.

Mandala keskmes asuv jumalus sümboliseerib praktiseerija sisemist potentsiaali ning aitab äratada tema kõrgeimat olemust. Ka teistes kultuurides ja traditsioonides on ringi läbi aegade sakraalse ruumi ja jumaliku energia tähistamiseks kasutatud, kuid praegusel ajal on mandalakunst kogu maailmas lausa plahvatuslikult levima hakanud. Põhjuseks on ilmselt see, et väga paljud inimesed soovivad meie kiiresti muutuvas ajas luua kontakti ajatu ja igavikulisega, et naasta sisemise rahu, tervise ja tasakaalu seisundisse. Särava keskme ümber harmooniliselt korrastatud mandalaruum on rahustava toimega kujund ning suurepäraseks abivahendiks sissepoole suundumisel ja universumi tervendavatele energiatele häälestumisel.

Järgnevalt tutvustab mandalate ekspert Riina Grethiel kaheksat tervendavat kristallimandalat, mis on loodud viimase kümne aasta jooksul. Need mandalad on läbi proovitud abivahendid, mis aitavad Sul taastada oma elus harmooniat ja tasakaalu ning käivitavad ka kaasasündinud enesetervendusvõimet. Kui avaned mandalate tervendavale toimele, siis puhastavad need väga õrnalt Sinu energiavälju, tasakaalustavad tšakraid ning ankurdavad tervendavat valgust kehasse ja rakutasandile. Klikkides igale mandalale on võimalik seda ka soetada ning oma ellu tuua.

Peaingel Miikaeli mandala, 2006

See tervendav kristallimandala põimib ühte seleniidi ja safiiri valgustavad energiaid ning aitab tugevdada kontakti peaingel Miikaeli kohalolekuga. Seleniit aitab avada hingetähe tšakrat, suhelda inglitega ja aktiveerida valguskeha. Safiir avab meid universaalsele tarkusele ning aitab mõista ja vastu võtta kõrgemat juhatust. Peaingel Miikael vahendab Maale safiirkiire energiat ning sellega töötamine tagab kaitse ka siis, kui soovid kompromisside tegemisest loobuda ning oled otsustanud väljendada maailmale oma tõde.

Peaingel Gabrieli mandala, 2008

See mandala vahendab peaingel Gabrieli kristallpuhast vaimse ärkamise energiat, mis sisaldab nii säravat valget valgust kui ka kuldset ja plaatina kiirt. Gabrieli kristallimandala loomisel on kasutatud ehtsa teemandi, herkimeri teemandi ja seleniidi energiaid. Peaingel Gabriel on abiks mediteerimisel, siseplaanides toimuvate rännakute juures ning teadliku unenägemise praktiseerimisel. Kõrgemasse sagedusse liikumist toetava peainglina aitab Gabriel vallandada sügavat, rakutasandini tungivat puhastust ja tervendust. Tema tööks on ka esimese ja teise tšakra tasakaalustamine ning puhta valgusega täitmine. Lisaks aitab see peaingel meil avastada ja mõista oma eluülesannet ja seda teostama asuda. Gabriel on nii teejuht, tervendaja kui Allika sõnumitooja ning teeb kõik, et aidata meil käia üksnes kõrgeimat võimalikku teed – kasvada ja avarduda armastuse ja rõõmu kaudu.

Peaingel Rafaeli mandala, 2007

See kristallimandala vahendab peaingel Rafaeli smaragdrohelist kiirt, mis on abiks nii enese kui teiste tervendamisel. Smaragdroheline valgus ühendab südant ja kolmandat silma, toetades avanemist südametarkusele. Peaingel Rafael õpetab meil olema leebe ja kaastundlik, jääma oma keskmesse ning lähtuma südamest ka siis, kui on vaja endale ruumi luua. Peaingel Rafaeli energia mõjub nagu õrn kohalolek, mis leevendab, tervendab ja rahustab, puudutades märkamatult Sinu olemuse sügavaimat tuuma, äratades Sinus peituvat jumalikkust, aidates sel esile tulla ja särama lüüa.

Peaingel Urieli mandala, 2008

See kristallimandala vahendab peaingel Urieli imettegevat ja jõuduandvat energiat. Peaingel Uriel (Jumala tuli) lahustab viha ja konfliktid ning asendab need sügava sisemise rahu ja keskmesoleku tundega. Peaingel Urieli energia on abiks hirmudest võitu saamisel, aitab käia pühendunu teed ning keskenduda üksnes kõrgematele väärtustele. Urieli vägi on määratult suur ning tema kutsumine ülendav kogemus. See peaingel aitab teha kõrgemaid valikuid ning kooskõlastuda Kõrgema Tahtega. Kui kulged oma teel valgusesse koos peaingel Urieliga, oled vaba murest ja hirmudest, täidetud ja ümbritsetud sügavast rahust ning uue kuldajastu saabumise lootusest. Peaingel Urieli kristallimandala loomisel on kasutatud rubiini, tsitriini, rodokrosiidi ja pietersiidi energiaid.

Violetse leegi mandala, 2006

Sellest kristallimandalast kiirgub ametüsti energiaid, mis ongi violetne leek mineraliseerunud kujul. Violetne leek muundab kõik negatiivsed energiad puhtaks valguseks ning on äärmiselt tervendava ja transformeeriva toimega. Ametüsti energiatega töötades ümbritsed end püsiva kaitsega ja jääd häälestunuks oma kõrgema mina juhtimisele.

Sise-Maa ja Lemuuria tervendus, 2014

Seda mandalat vaadates võid suunduda meditatsioonis uuenemise ja tervenemise templisse, mis asub siseplaanides, ning võtta vastu Lemuuria tervendust. Sind juhatakse väga erilisse kristallkambrisse, mis koosneb peamiselt Lemuuria täheseemnekristallidest ning on kaunistatud ka erakordselt kõrgsagedusliku merevaiguga. Lisaks leidub seal kuldseid, hõbedasi, helesiniseid, roosakaid, säravvalgeid, kuld- ja hõbevalgeid kristalle, mida alles tulevikus inimkonnale tutvustatakse. Sind tervendatakse nende kristallide energia ja valgusega. Eelkõige on tähelepanu südame tervendamisel ja äratamisel, nii et Sinu süda võiks hakata välja kiirgama säravat valgust, otsekui oleks seal süttinud keskpäike. Sind tervendatakse ka kuld- ja hõbekristalse leegiga, mis on täidetud tervendavate pühageomeetriliste mustritega. Puhastatakse Sinu energiakehasid, eelkõige emotsionaalkeha ja mentaalkeha, tehes ruumi uutele harmoonilistele ja duaalsusest vabadele mõttemustritele. Sinu eeterkeha täitub kõige säravama valgusega. Sinus ärkab Su tõeline jumalik olemus – Allika Mina. Kui tõused sel meditatiivsel rännakul tervendusasemelt, võid paluda, et Sulle näidataks peeglit... Sealt vaatab vastu särav ja kiirgav valgusolend. See oled Sina ise – kooskõlas oma algse olemusega. Vaata endale otsa ning aktsepteeri enese täiuslikkust! Soovi korral võid saata tervendust ka oma minevikku, tulevikku, Eestimaale, kogu maailmale...

Kuu mandala, 2006

See kristallimandala vahendab kuukivi vibratsioone, mis aitab saada ühendust jumalikku naispoolt väljendava taevase väega – Kuujumalannaga. Olles tervendava, rahustava ja harmoniseeriva toimega, leevendab see mandala unetusest tingitud väsimust ning on abiks unenägude meeldejätmisel. Kuukivi on uute alguste kivi ning selles peituv jumalik naisenergia aitab tugevdada intuitsiooni. Täiskuu ajal võib kuukivi esile kutsuda selgeid unenägusid, võimendab ülemeelelisi võimeid ja selgeltnägemist.

Kuldne Emand - Kirkuse Läte, 2011

Lisaks Kuule ilmutab Suur Jumalanna end ka särava Päikesena. See on Tema ülim kuju ja samas ka kõige varjatum väljendus, millest on aastatuhandeid teadlikult vaikitud, sest just siin peitub Suure Jumalanna vahetu, valgustav ja puhtasse armastuse vibratsiooni tõstev olemus, mis avab kuldajastu väravad ning juhatab meid kogemuslikult otse Puhtale Maale – siin ja praegu. Kuigi lääne müstilises ikonograafias peetakse Päikest meheks ja Kuud naiseks, jutustab iidne ida traditsioon naissoost Päikesest. Jaapani valitsejate sugupuud ulatuvad tagasi Ülima Päikesejumalanna Omikami Amaterasuni. Ka hindude Suur Ema võttis Päikese kuju ja ilmus Jumalanna Aditina – kaheteistkümne sodiaagimärgi emana. Mahanirvanatantras öeldakse, et Päike on Suure Jumalanna "rüü": "Päike, kõige hiilgavam nähtus füüsilises maailmas, on Tema (Suure Jumalanna), kes Ta on "rüütatud Päikesesse", maajalik rõivas." Ta ilmub nähtavale Tühjusest ja hajutab kõik hirmud, sest Päikesena ilmuvas Jumalannas ei ole enam midagi kauget, salapärast ega tumedat. Ta on Maa peale naasnud Suure Keskpäikese valgus. Ta on Suur Jumalanna, kes on heitnud eneselt loorid ning näitab nüüd meile oma täispotentsiaali – hiilgavat valgust ja kõikeuuendavat väge. Ta on ka Armastusejumalanna ning täiusliku tasakaalu looja nii meie sees kui ka välises maailmas toimivate suurte polaarsuste – mees- ja naispoole vahel. Ta armastab kõiki oma lapsi võrdselt ning õpetab meile viise, kuidas lahendada seda kõikide aegade kõige suuremat kosmilist mõistatust – ühendada ja tasakaalustada nais- ja meesenergiaid selles maailmas nii, et jumalik valgus, küllus, rahu, armastus ja harmoonia võiksid mitmekordistuda ning muuta kogemuse reaalsusest üha erilisemaks, mitmekesisemaks, edasiviivamaks ja imelisemaks. Päikesejumalanna, keda muistsed eestlased hiiesalude ja pühade vete Kuldse Emandana (Kuldnaisena) tundsid, on rahuajastu Jumalanna, kes väestab meespoolt mitte võitlejaks, sõdalaseks või kangelaseks (nagu on teinud pikki ajastuid Suure Jumalanna kuu- ja täheaspektid), vaid Maa hoidjaks ja Rahujumalaks. Neid väärtusi on kehastanud Kristus ja Buddha ning ka paljud teised säravad valgusemeistrid, kes on kõik tundnud seda iidset saladust – kuidas luua ühendus Suure Jumalanna päikeseaspektiga. (Katkend Riina Grethieli raamatust "Suure Jumalanna müsteeriumid", Valgusesaar 2012.)

Riina Grethiel Leppoja on aastast 1993 Eesti Kunstnike Liidu liige ning raamatute "Suure Jumalanna müsteeriumid" (Valgusesaar 2012), "Kuldajastu loomine" (Valgusesaar 2014) ja "Vabanemise vägi“ (Valgusesaar 2015) autor. Ta on üks kirjastuse ja keskkonna Valgusesaar loojatest ning alates aastast 2001 viib ta läbi tervendus- ja meditatsiooniseminare, olles koostanud ka mitmeid audiokursuseid, nagu "Eelmiste elude tervendamine", "Karma vabastamine", "Eluülesande avastamine", "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus" jpt.