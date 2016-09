Prantsuse näitlejanna Marion Cotillard on lõpuks pärast senikestnud vaikust võtnud sõna Angelina Jolie ja Brad Pitti lahutuse teemal, milles kurjade keelte sõnul ta süüdi peaks olema.

Naine teatas sotsiaalmeedias, et tal ei ole Brad Pittiga afääri ning lisas uudise oma lapseootusest. "Ma ei ole harjunud selliseid teemasid kommenteerima. Ma ei ole harjunud neid isegi tähele panema," kirjutas näitlejanna. "Kuid nüüd pean suu lahti tegema, sest need kuulujutud hakkavad haavama inimesi, keda armastan."

Cotillard rõhuta, et on endiselt koos oma armastatud elukaaslasega ja nad on rõõmsad, et saavad lisaks armsale pojale varsti veel ühe beebi.