Riigiprokuratuur on algatanud kriminaalasja karistusseadustiku terrorismi toetamist käsitleva paragrahvi alusel. Tallinnas sündinud aseri päritolu Amira Akperova on sotsiaalmeedias rääkinud džihaadist. Amira abikaasa sõnul süüdistatakse neid katses müüa üks Tallinna neiu ISIS-e pruudiks.

Naine ütleb, et see lõik on kontekstist välja rebitud ja et nad ei kuulu ISIS-esse. „98% minu perekonnast on kristlased. Miks peaksin tahtma süütuid inimesi tappa?” küsib ta.

