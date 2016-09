Nestor rõhutas, et Eesti riigi järjepidevust rõhutavate sündmuste tähistamine ja mäletamine on äärmiselt oluline. „Väga südantsoojendav on tähistada neid tähtpäevi koos noortega ja tunda, et nad kannavad endaga edasi meie riigile tähtsaid väärtusi,“ lisas ta.