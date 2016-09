Nädala alguses jõudis avalikkuse ette video, millel Ühendriikide poltseinik laseb maha mustanahalise meesterahva. Pärast seda algasid linnas suured protestiaktsioonid, mis kestavad tänaseni. Vigastada on saanud kümned politseinikud, täna öösel tulistas üks protestija teist.

Esialgsetel andmetel teatati meediale, et ohver suri. Nüüd on parandatud, et meesterahvas on siiski elus ning hetkel haiglaravil. Alguses süüdistasid protestijad mehe tulistamises politseid, kuid selle versiooni lükkasid ametivõimud kohe ümber. Anti teada, et rahvamasside taltsutamiseks ei ole kasutatud midagi peale pisargaasi ja tule avas rahva hulgas üks protestist osa võtja.

Pealtnägijate sõnul vajus kuulitabamuse saanud mees vajus tänavale otse rahvamassi keskel ning vedeles seal, silmad pärani lahti. "Vereloik suurenes kiiresti ümber tema kogunenud rahva jalgeall," kirjeldas allikas õõvastavat vaatepilti. Ohver transporditi esialgu lähedalolevasse hotelli.

Vigastatud meesterahva isikut ei ole suudetud veel kindlaks teha. Protest jätkub aga uue hooga. Tänavatel pekstakse katki sõidukeid ja purustatakse aknaid. Politsei näeb suurt vaeva, et olukorda kontrolli alla saada.